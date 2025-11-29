FacebookInstagramXWhatsApp

Sabato 29 stabile quasi ovunque, ma la tregua sarà breve: nuova perturbazione in arrivo domenica

Breve tregua, poi arriva una debole perturbazione: si conferma un weekend a due facce dal punto di vista meteo
Previsione29 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Dopo la fase di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito soprattutto il medio Adriatico e il Sud, il vortice di bassa pressione si allontana finalmente verso la Grecia, favorendo un miglioramento del tempo. Grazie a un temporaneo aumento della pressione atmosferica, sabato 29 novembre quasi tutta l’Italia vedrà una giornata di tempo stabile, con un’attenuazione del freddo, ma ancora un po’ ventosa al Sud e nelle Isole.

Per domenica 30 novembre si conferma l’arrivo di una debole perturbazione atlantica (la nr. 11 del mese) che porterà molte nubi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna ma con poche e deboli piogge tra Liguria di levante e alta Toscana. Lunedì qualche pioggia sarà possibile anche su Nord-Est e Lazio. Questa perturbazione sarà accompagnata da venti meridionali, che prenderanno il posto della Tramontana e del Maestrale a partire dai mari di ponente, portando un rialzo delle temperature al Centro-Sud e in Sicilia. Al Nord il peggioramento di domenica e lunedì darà luogo a un calo delle temperature massime; in compenso si attenua il rischio di gelate notturne.

Le previsioni meteo per sabato 29 novembre

Nuvole e residua locale instabilità in parte del Sud e in Sicilia, con deboli piogge possibili in Puglia, bassa Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna occidentale e al mattino tra Abruzzo e Molise. Nuvolosità passeggera al Nord, con schiarite più ampie nel pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese.
Temperature massime in generale aumento con valori fino a 10-12 gradi al Nord, 14-16 al Centro-Sud ma con punte fino a 17-18 in Calabria e Sicilia. Venti moderati di Maestrale sui mari del Centro-Sud, in Puglia, bassa Calabria e Sicilia con mari mossi o molto mossi; poco mossi i mari del Nord Italia.

Le previsioni meteo per domenica 30 novembre

Al mattino nuvolosità in rapida intensificazione al Nord-Ovest e sull’alta Toscana; prime piogge nella Liguria centrale; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, ma con più nubi all’estremo Sud e Isole. Nel pomeriggio nuvole in ulteriore aumento al Nord, tranne sulle coste adriatiche, nelle regioni tirreniche e in Umbria; piogge e rovesci in Liguria e coste toscane, in estensione alla pianura padana. Deboli nevicate sulle Alpi occidentali da 1300-1500 metri.
Temperature minime in rialzo al Nord, dove le massime sono previste in lieve calo; temperature in contenuto aumento nel resto del Paese. Venti meridionali da deboli a moderati sui mari di ponente; deboli o molto deboli altrove. Mossi il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna; ancora un po’ mossi i mari del Sud.

Ultimo aggiornamento Sabato 29 Novembre ore 12:07

