Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?

Si conferma per domenica 30 novembre l’arrivo di una debole perturbazione che determinerà un aumento della nuvolosità al Nord e sulle regioni del versante tirrenico e sulle due Isole maggiori ma con piogge, più che altro dal pomeriggio, tra Liguria e alta Toscana, in estensione alla Lombardia meridionale e al sudest del Piemonte; deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre 800-1000 metri. Sulle regioni centrali adriatiche e al Sud giornata nel complesso soleggiata con pochi annuvolamenti di rilievo.

Verso sera piogge su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia, Veneto occidentale, Lazio e Umbria. Deboli nevicate sulle Alpi centrali oltre 700-900 metri. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in temporaneo rialzo al Sud, Sardegna e nord Sicilia per effetto di deboli venti meridionali sui mari di ponente che anticipano l’arrivo del fronte.

Relativa tranquillità meteorologica nei primi giorno di dicembre: la tendenza meteo

Nel corso di lunedì 1 dicembre il debole fronte perturbato porterà ancora qualche locale pioggia, generalmente debole, sulle regioni tirreniche e nell’estremo Nord-Est; fenomeni in attenuazione già nel pomeriggio. Venti da deboli a moderati meridionali. Mari poco mossi o mossi. Temperature senza grandi variazioni, al più in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud.

L’evoluzione successiva resta alquanto incerta: tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre l’Italia vivrà una fase di relativa tranquillità con della nuvolosità variabile alternata a schiarite anche ampie e con poche precipitazioni. Un possibile peggioramento potrebbe coinvolgere il nostro Paese a partire da giovedì 4.