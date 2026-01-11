FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria p...

Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite

Il promontorio anticiclonico manterrà condizioni stabili per gran parte della settimana con temperature che, soprattutto al Centro-Sud, si porteranno anche oltre la media
Tendenza11 Gennaio 2026 - ore 11:49 - Redatto da Meteo.it
Tendenza11 Gennaio 2026 - ore 11:49 - Redatto da Meteo.it

A metà settimana il promontorio anticiclonico che ha cominciato ad estendersi sull’Italia fra lunedì e martedì, manterrà condizioni di tempo stabile con temperature che, soprattutto al Centro-Sud, si porteranno anche oltre la media a causa della massa d’aria relativamente mite che accompagna la struttura barica. Nonostante questa situazione, il cielo non sarà prevalentemente sereno, ma spesso nuvoloso, specie al Nord e sulle regioni del versante tirrenico della penisola, per via delle correnti meridionali umide che, nel frattempo, si instaureranno nei bassi strati sul Mediterraneo centrale.

Da venerdì sembra molto probabile lo spostamento dell’anticiclone verso est, con conseguente avanzata verso la Francia e il Mediterraneo occidentale di una vasta saccatura associata ad alcuni impulsi perturbati che porteranno precipitazioni inizialmente al Nord-Ovest, poi, nel fine settimana, anche nel resto del Nord, al Centro e in Sardegna. Anche in questa fase prevarranno le correnti meridionali che manterranno le temperature relativamente miti in molte regioni.


Più nel dettaglio, mercoledì 14 gennaio le schiarite saranno ampie su medio Adriatico, Sud e Isole. Nel resto del Paese prevarranno le nuvole, maggiormente compatte su Liguria, Lombardia, Nord-Est e zone interne del Centro. Non si escludono sporadiche deboli piogge o pioviggini fra Liguria e Pianura Padana centrale. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore rialzo, con minime per lo più sopra lo zero alle basse quote e punte massime fino a 15-18 gradi al Centro-Sud. Venti meridionali, fino a moderati sui mari occidentali.


Giovedì 15 la situazione sarà molto simile, ma con annuvolamenti più compatti lungo i settori di confine delle Alpi centro-orientali, lambite da una perturbazione in transito oltralpe. In queste zone non si escludono delle sporadiche nevicate in quota, specie fra Val d’Aosta e alto Piemonte a inizio giornata. Le temperature si manterranno sopra la media in molte aree del Centro-Sud e parte del Nord-Est. I venti meridionali tenderanno ad attenuarsi, salvo ancora qualche rinforzo su Tirreno, Sicilia e Ionio.

Venerdì una perturbazione dovrebbe raggiungere il Nord-Ovest dove saranno possibili piogge sparse e nevicate in quota sui corrispondenti rilievi. Nel resto del Paese il tempo si manterrà più stabile, ma con nuvole al Nord-Est, regioni centrali tirreniche e velature in transito al Meridione. Sarà una giornata ancora mite con prevalenza di venti di Scirocco sui mari.

Nel fine settimana l’Italia subirà, oltre ai residui effetti della perturbazione già presente e in allontanamento, anche gli effetti di un altro impulso perturbato che dovrebbe interessare quasi tutte le regioni, eccetto probabilmente l’estremo Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, da martedì 13 gennaio attenuazione del freddo pungente
    Tendenza10 Gennaio 2026

    Meteo, da martedì 13 gennaio attenuazione del freddo pungente

    Afflussi di aria più temperata porranno fine alla fase di freddo intenso. Tornerà l’anticiclone che conferirà stabilità con piogge quasi del tutto assenti
  • Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
    Tendenza9 Gennaio 2026

    Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio

    Lunedì freddo ancora intenso, poi arriveranno correnti più miti: temperature in rialzo, ma anche qualche pioggia. La tendenza meteo
  • Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
    Tendenza8 Gennaio 2026

    Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza

    Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
  • Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
    Tendenza7 Gennaio 2026

    Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza

    Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da martedì 13 gennaio attenuazione del freddo pungente
Tendenza10 Gennaio 2026
Meteo, da martedì 13 gennaio attenuazione del freddo pungente
Afflussi di aria più temperata porranno fine alla fase di freddo intenso. Tornerà l’anticiclone che conferirà stabilità con piogge quasi del tutto assenti
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Tendenza9 Gennaio 2026
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Lunedì freddo ancora intenso, poi arriveranno correnti più miti: temperature in rialzo, ma anche qualche pioggia. La tendenza meteo
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Tendenza8 Gennaio 2026
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 11 Gennaio ore 14:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154