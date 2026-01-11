Meteo, lunedì 12 gennaio si esaurirà l'ondata di gelo

Lunedì 12 gennaio si esaurirà l’ondata di freddo che ha caratterizzato questa prima parte del mese, determinata da prevalenza di correnti settentrionali che a più riprese hanno indirizzato masse di aria artica verso la nostra Penisola. Un promontorio di alta pressione infatti si estenderà rapidamente dal Mediterraneo occidentale verso il nostro Paese, dove manterrà condizioni di tempo stabile nella parte centrale della settimana, con clima decisamente più mite, con temperature nella media o anche oltre, in particolare al Sud e nelle Isole. Già nel corso di lunedì il cambio di scenario sarà evidente per la rapida attenuazione dei venti di Bora e Maestrale, sostituiti più mite e umido Libeccio sui mari di ponente e al Centro-Nord. Solo sulla Puglia e nello Ionio insisterà una forte Tramontana, responsabile di un ulteriore generale calo al Meridione.

Da martedì 13 quindi si conferma un generale cambio di scenario, con una diffusa stabilità atmosferica, che favorirà un aumento della nuvolosità nelle aree di pianura, costiere del Nord e centrali tirreniche, con strati di nubi basse compatte e nebbie e locali pioviggini. Da venerdì i dati attuali indicano il probabile cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di una perturbazione atlantica, con le prime precipitazioni di rilievo al Nord-Ovest e in successiva estensione al resto del Centro-Nord.

Le previsioni meteo per lunedì 12 gennaio

Nubi in deciso aumento tra la Liguria e Toscana; qualche debole pioggia in serata. Al mattino nuvole anche in Pianura Padana e al Nord-Est, con cielo grigio e nebbie su coste venete ed emiliane. Sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Sud, con qualche nuvola in più in Puglia e Sardegna. Nel pomeriggio si attenua solo parzialmente la nuvolosità al Nord-Est; velature in transito anche al Sud e Sicilia.

Clima molto freddo al mattino al Centro-Nord, con gelate diffuse. Temperature massime ovunque inferiori alle medie stagionali, in calo al Sud e Sicilia. Venti di Tramontana al Sud, forti in Puglia e nello Ionio, con mari molto mossi. Venti di Libeccio in rinforzo in Liguria.

Le previsioni meteo per martedì 13 gennaio

Cielo poco nuvoloso lungo il medio versante adriatico, in Puglia, Calabria e Isole, con più spazi di sole in Sicilia e Sardegna. Ampie schiarite anche nelle zone alpine. Nuvoloso altrove, con cielo grigio in pianura e lungo le zone costiere del Nord; qualche debole pioggia o pioviggine in Liguria e sull’ovest della Lombardia.

Temperature in generale e sensibile aumento sia nei valori notturne che nelle massime pomeridiane. Venti deboli o moderati meridionali. Mossi i mari di ponente e il canale di Sicilia.