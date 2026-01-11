FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, lunedì 12 gennaio si esaurirà l'ondata di gelo

Meteo, lunedì 12 gennaio si esaurirà l'ondata di gelo

Un promontorio di alta pressione infatti si estenderà rapidamente determinando tempo stabile nella parte centrale della settimana, con clima più mite
Previsione11 Gennaio 2026 - ore 12:47 - Redatto da Meteo.it
Previsione11 Gennaio 2026 - ore 12:47 - Redatto da Meteo.it

Lunedì 12 gennaio si esaurirà l’ondata di freddo che ha caratterizzato questa prima parte del mese, determinata da prevalenza di correnti settentrionali che a più riprese hanno indirizzato masse di aria artica verso la nostra Penisola. Un promontorio di alta pressione infatti si estenderà rapidamente dal Mediterraneo occidentale verso il nostro Paese, dove manterrà condizioni di tempo stabile nella parte centrale della settimana, con clima decisamente più mite, con temperature nella media o anche oltre, in particolare al Sud e nelle Isole. Già nel corso di lunedì il cambio di scenario sarà evidente per la rapida attenuazione dei venti di Bora e Maestrale, sostituiti più mite e umido Libeccio sui mari di ponente e al Centro-Nord. Solo sulla Puglia e nello Ionio insisterà una forte Tramontana, responsabile di un ulteriore generale calo al Meridione.

Da martedì 13 quindi si conferma un generale cambio di scenario, con una diffusa stabilità atmosferica, che favorirà un aumento della nuvolosità nelle aree di pianura, costiere del Nord e centrali tirreniche, con strati di nubi basse compatte e nebbie e locali pioviggini. Da venerdì i dati attuali indicano il probabile cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di una perturbazione atlantica, con le prime precipitazioni di rilievo al Nord-Ovest e in successiva estensione al resto del Centro-Nord.

Le previsioni meteo per lunedì 12 gennaio

Nubi in deciso aumento tra la Liguria e Toscana; qualche debole pioggia in serata. Al mattino nuvole anche in Pianura Padana e al Nord-Est, con cielo grigio e nebbie su coste venete ed emiliane. Sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Sud, con qualche nuvola in più in Puglia e Sardegna. Nel pomeriggio si attenua solo parzialmente la nuvolosità al Nord-Est; velature in transito anche al Sud e Sicilia.

Clima molto freddo al mattino al Centro-Nord, con gelate diffuse. Temperature massime ovunque inferiori alle medie stagionali, in calo al Sud e Sicilia. Venti di Tramontana al Sud, forti in Puglia e nello Ionio, con mari molto mossi. Venti di Libeccio in rinforzo in Liguria.

Le previsioni meteo per martedì 13 gennaio

Cielo poco nuvoloso lungo il medio versante adriatico, in Puglia, Calabria e Isole, con più spazi di sole in Sicilia e Sardegna. Ampie schiarite anche nelle zone alpine. Nuvoloso altrove, con cielo grigio in pianura e lungo le zone costiere del Nord; qualche debole pioggia o pioviggine in Liguria e sull’ovest della Lombardia.

Temperature in generale e sensibile aumento sia nei valori notturne che nelle massime pomeridiane. Venti deboli o moderati meridionali. Mossi i mari di ponente e il canale di Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, domenica 11 gennaio freddo e venti intensi
    Previsione11 Gennaio 2026

    Meteo, domenica 11 gennaio freddo e venti intensi

    L'ondata di freddo raggiungerà il suo culmine lunedì 12 coinvolgendo anche in Sud e la Sicilia. Nevicate a quote collinari sull'Adriatico e venti molto forti
  • Meteo, oggi, domenica 11 gennaio, ancora freddo intenso e venti tempestosi
    Previsione11 Gennaio 2026

    Meteo, oggi, domenica 11 gennaio, ancora freddo intenso e venti tempestosi

    L’aria gelida entro domani sarà responsabile di un ulteriore raffreddamento. Gelate intense con valori fino a -6/-8 °C. Sensazione di freddo accentuata dal vento
  • Meteo, domenica 11 gennaio nuova ondata gelida
    Previsione10 Gennaio 2026

    Meteo, domenica 11 gennaio nuova ondata gelida

    La perturbazione 5 attraverserà le regioni centrali adriatiche portando nevicate a quote collinari e piogge al Sud. L'ondata di freddo raggiungerà il culmine lunedì 12
  • Meteo, weekend del 10-11 gennaio con culmine del freddo
    Previsione10 Gennaio 2026

    Meteo, weekend del 10-11 gennaio con culmine del freddo

    Questa prima decade di gennaio al Nord verrà ricordata come tra le più fredde almeno degli ultimi 10 anni. Perturbazione n.4 in transito con venti tempestosi
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Tendenza11 Gennaio 2026
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Il promontorio anticiclonico manterrà condizioni stabili per gran parte della settimana con temperature che, soprattutto al Centro-Sud, si porteranno anche oltre la media
Meteo, da martedì 13 gennaio attenuazione del freddo pungente
Tendenza10 Gennaio 2026
Meteo, da martedì 13 gennaio attenuazione del freddo pungente
Afflussi di aria più temperata porranno fine alla fase di freddo intenso. Tornerà l’anticiclone che conferirà stabilità con piogge quasi del tutto assenti
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Tendenza9 Gennaio 2026
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Lunedì freddo ancora intenso, poi arriveranno correnti più miti: temperature in rialzo, ma anche qualche pioggia. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 11 Gennaio ore 13:52

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154