FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quot...

Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza

Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
Tendenza8 Gennaio 2026 - ore 12:06 - Redatto da Meteo.it
Tendenza8 Gennaio 2026 - ore 12:06 - Redatto da Meteo.it

Il fine settimana si concluderà con una domenica ancora caratterizzata correnti nord-occidentali, a curvatura ciclonica, associate ad afflussi di aria fredda.

Sarà quindi una giornata dal clima invernale da nord a sud, con temperature minime prossime o sotto lo zero al Centro-Nord e massime in ulteriore calo sul medio e basso Adriatico, sullo Ionio e sulla Sicilia. La sensazione di freddo potrà poi essere accentuata dalla sostenuta ventilazione settentrionale con venti di Tramontana in Liguria, di Maestrale al Sud e nelle Isole, e con la Bora in graduale intensificazione sull’Adriatico. In Sardegna e nel canale di Sicilia sarà possibile registrare raffiche localmente burrascose.

Una nuvolosità irregolare potrà interessare ancora la Calabria meridionale e le Isole, con possibilità di precipitazioni soprattutto sulla Sardegna occidentale e sui settori tirrenici della Calabria e della Sicilia (neve sui monti sopra i 700-1000 metri). Nubi sparse in intensificazione poi nel corso della giornata sul medio e basso Adriatico con qualche precipitazione isolata inizialmente solo in Puglia, verso sera anche tra Marche, Abruzzo e Molise con possibilità di neve a quote molto basse, localmente fino alle coste. Sul resto della penisola e al Nord prevarranno le schiarite salvo addensamenti nelle creste alpine di confine.

Settimana prossima freddo in attenuazione: la tendenza meteo

Nei primi giorni della prossima settimana, il gelido flusso settentrionale dovrebbe essere gradualmente sostituito da correnti occidentali più temperate che, a iniziare da martedì, dovrebbero progressivamente smorzare il freddo più intenso.

Lunedì invece il clima sarà ancora decisamente invernale, con rischio gelate un po’ in tutto il Centro-Nord e temperature minime prossime o poco sopra lo zero anche al Sud; massime in calo un po’ dappertutto eccetto nelle Isole. Nella prima parte della giornata residue deboli precipitazioni tra Abruzzo, Molise, Irpinia e Puglia in successivo esaurimento con la possibilità fiocchi di neve fino a quote molto basse e non esclusi localmente anche in costa. Sempre nelle prime ore del giorno assisteremo alle ultime precipitazioni anche su Reggino e Messinese con neve sui monti. Nel resto del Centro-Sud si profila una tendenza a maggiori schiarite, mentre al Nord potranno scorrere un po’ di nuvole a quote medio alte collegate al settore più meridionale di una perturbazione in transito oltralpe; qualche fiocco di neve potrebbe interessare le creste alpine di confine della Valle d’Aosta e dell’Alto Adige. I venti settentrionali saranno in evidente attenuazione; nel pomeriggio potranno risultare ancora moderati tra la Puglia e l’alto Ionio.

Da martedì come detto le temperature sono poi destinate a subire un rialzo, per effetto del flusso occidentale più mite ma anche umido. Mentre al Sud e nelle Isole dovrebbero prevalere le schiarite, un po’ di nuvole potrebbero transitare al Centro-Nord ma con il rischio di qualche debole pioggia solo tra il Levante ligure e l’alta Toscana. In seguito, tra mercoledì e giovedì, un promontorio di alta pressione potrebbe almeno temporaneamente estendersi verso il Mediterraneo centrale conferendo prevalenti condizioni di stabilità e ulteriori rialzi termici. Per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione, ancora affetta da significativa incertezza, si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
    Tendenza7 Gennaio 2026

    Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza

    Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
  • Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
    Tendenza6 Gennaio 2026

    Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio

    Venerdì temperature in aumento e venti miti, poi nel weekend torna il freddo con piogge e nevicate fino a quote basse. La tendenza meteo
  • Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
    Tendenza5 Gennaio 2026

    Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio

    Settimana dell’Epifania movimentata fino al weekend: venti di burrasca, freddo intenso, maltempo e neve. Gli aggiornamenti meteo
  • Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend
    Tendenza4 Gennaio 2026

    Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend

    Vortice ciclonico in azione sull'Italia: maltempo in molte regioni, con neve fino a bassa quota e freddo in aumento. Gli aggiornamenti meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Tendenza7 Gennaio 2026
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Tendenza6 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Venerdì temperature in aumento e venti miti, poi nel weekend torna il freddo con piogge e nevicate fino a quote basse. La tendenza meteo
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Tendenza5 Gennaio 2026
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Settimana dell’Epifania movimentata fino al weekend: venti di burrasca, freddo intenso, maltempo e neve. Gli aggiornamenti meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Gennaio ore 16:19

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154