FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La...

Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio

Lunedì freddo ancora intenso, poi arriveranno correnti più miti: temperature in rialzo, ma anche qualche pioggia. La tendenza meteo
Tendenza9 Gennaio 2026 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it
Tendenza9 Gennaio 2026 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la prossima settimana si aprirà lunedì con freddo ancora intenso in tutta Italia, e soprattutto al Centro-Nord. Da martedì, tuttavia, si profila un cambio di circolazione che vedrà l'Italia nel mirino di correnti più miti e umide: di conseguenza il freddo tenderà ad attenuarsi, ma arriverà anche qualche pioggia.

La tendenza meteo da lunedì 12 gennaio

Lunedì il clima sarà ancora decisamente invernale, con rischio gelate nelle ore notturne e al primo mattino in quasi tutto il Centro-Nord e temperature minime poco sopra lo zero anche al Sud; le massime saranno in calo un po’ dappertutto, eccetto nelle Isole.
Residue e deboli precipitazioni sono previste fino all’alba al mattino all’estremo Sud (Salento, Calabria ionica e intorno allo Stretto di Messina), in rapido esaurimento, con ampi rasserenamenti da mattina. Tempo stabile nel resto d’Italia, con soltanto il transito di nuvole a quote medio-alte sulle regioni settentrionali. I venti di Maestrale e Tramontana restano intensi in Puglia e su basso Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia.

Da martedì le temperature sono poi destinate a subire un rialzo: il flusso occidentale porterà aria più mite ma anche umida, con un deciso aumento delle nuvole al Nord e pare del Centro e qualche debole pioggia solo tra il Levante ligure e l’alta Toscana.
In seguito, tra mercoledì e giovedì, stando alle attuali proiezioni un promontorio di alta pressione dovrebbe almeno temporaneamente estendersi verso il Mediterraneo centrale conferendo prevalenti condizioni di stabilità e ulteriori rialzi termici. Per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione, ancora affetta da significativa incertezza, si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
    Tendenza8 Gennaio 2026

    Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza

    Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
  • Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
    Tendenza7 Gennaio 2026

    Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza

    Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
  • Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
    Tendenza6 Gennaio 2026

    Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio

    Venerdì temperature in aumento e venti miti, poi nel weekend torna il freddo con piogge e nevicate fino a quote basse. La tendenza meteo
  • Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
    Tendenza5 Gennaio 2026

    Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio

    Settimana dell’Epifania movimentata fino al weekend: venti di burrasca, freddo intenso, maltempo e neve. Gli aggiornamenti meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Tendenza8 Gennaio 2026
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Tendenza7 Gennaio 2026
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Tendenza6 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Venerdì temperature in aumento e venti miti, poi nel weekend torna il freddo con piogge e nevicate fino a quote basse. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Gennaio ore 13:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154