Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la prossima settimana si aprirà lunedì con freddo ancora intenso in tutta Italia, e soprattutto al Centro-Nord. Da martedì, tuttavia, si profila un cambio di circolazione che vedrà l'Italia nel mirino di correnti più miti e umide: di conseguenza il freddo tenderà ad attenuarsi, ma arriverà anche qualche pioggia.

La tendenza meteo da lunedì 12 gennaio

Lunedì il clima sarà ancora decisamente invernale, con rischio gelate nelle ore notturne e al primo mattino in quasi tutto il Centro-Nord e temperature minime poco sopra lo zero anche al Sud; le massime saranno in calo un po’ dappertutto, eccetto nelle Isole.

Residue e deboli precipitazioni sono previste fino all’alba al mattino all’estremo Sud (Salento, Calabria ionica e intorno allo Stretto di Messina), in rapido esaurimento, con ampi rasserenamenti da mattina. Tempo stabile nel resto d’Italia, con soltanto il transito di nuvole a quote medio-alte sulle regioni settentrionali. I venti di Maestrale e Tramontana restano intensi in Puglia e su basso Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia.

Da martedì le temperature sono poi destinate a subire un rialzo: il flusso occidentale porterà aria più mite ma anche umida, con un deciso aumento delle nuvole al Nord e pare del Centro e qualche debole pioggia solo tra il Levante ligure e l’alta Toscana.

In seguito, tra mercoledì e giovedì, stando alle attuali proiezioni un promontorio di alta pressione dovrebbe almeno temporaneamente estendersi verso il Mediterraneo centrale conferendo prevalenti condizioni di stabilità e ulteriori rialzi termici. Per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione, ancora affetta da significativa incertezza, si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.