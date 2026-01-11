Meteo, domenica 11 gennaio freddo e venti intensi

Un nuovo impulso molto freddo e instabile proveniente dai Balcani (perturbazione nr. 5 di gennaio) attraverserà rapidamente le regioni centrali adriatiche portando nevicate a quote collinari. Da segnalare anche i venti molto forti che nel corso della giornata investono molte regioni: Maestrale sulle Isole, Bora sul medio Adriatico, Tramontana al Sud.

L’aria gelida nelle prossime 24 ore sarà responsabile di un ulteriore generale calo termico: l’ondata di freddo raggiungerà il suo culmine lunedì 12, coinvolgendo anche la Sicilia, rimasta finora ai margini. Nella prossima notte infatti le temperature scenderanno diffusamente sotto zero al Centro-Nord, con gelate anche intense.

Da martedì 13 si conferma un cambio della circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia: il gelido flusso settentrionale sarà sostituito da un’alta pressione e aria più temperata che porranno fine alla fase di freddo intenso di questo inizio di gennaio. È probabile che fino a venerdì, l’anticiclone garantirà condizioni stabili, con poche precipitazioni. Però il cielo potrebbe risultare nuvoloso al Nord e sulle regioni del versante tirrenico; tempo più soleggiato in prospettiva sul medio Adriatico, all’estremo Sud e sulle due isole maggiori. L’evoluzione per il fine settimana resta alquanto incerta ma è possibile che l’alta pressione tenda ad indebolirsi, permettendo il ritorno di sistemi nuvolosi più attivi.

Le previsioni meteo per domenica 11 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, nella Sicilia sud orientale e nella Sardegna tirrenica. Tempo variabile nel resto d’Italia: al mattino breve fase di maltempo sul medio e basso Adriatico, dalle Marche alla Puglia, con nevicate da 400-600 metri; tra pomeriggio e sera cessano le precipitazioni. Nubi e piogge sparse, con possibili temporali anche forti, tra bassa Calabria tirrenica e nord Sicilia; neve intorno a 800-900 metri.



Temperature in calo nelle regioni adriatiche e in Sicilia. Venti molto forti di Maestrale nelle Isole, Tramontana in Puglia, Bora sul medio Adriatico. Mari mossi, agitati intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 12 gennaio

Nubi in deciso aumento tra la Liguria e Toscana; qualche debole pioggia in serata. Nel resto del Centro-Nord e in Sardegna nuvolosità in transito, con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Tempo più soleggiato al Sud e in Sicilia, con soltanto delle velature.



Clima molto freddo al mattino al Centro-Nord, con gelate diffuse. Temperature diurne in generale calo e ovunque inferiori alle medie stagionali. Venti da moderati a forti di Tramontana al Sud, con raffiche a 60-70 km/h tra la Puglia centro-meridionale e l’area intorno al Golfo di Taranto. Venti da sud in rinforzo in Liguria. Mossi o molto mossi i mari del Sud.