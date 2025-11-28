Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo

Durante i primi giorni di dicembre sull’Italia osserveremo un contenuto rialzo della pressione atmosferica e per molti settori del Paese prenderà avvio una fase di tempo più stabile, sebbene non sempre soleggiato. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare anche a causa di una debole ventilazione sud orientale.

Dicembre al via con poca instabilità: per molte zone ha inizio una fase di tempo stabile. La tendenza meteo

Lunedì 1 dicembre avremo un cielo nuvoloso su gran parte del Nord e delle regioni centrali tirreniche; lungo l’Adriatico centrale, al Sud e sulle isole nuvolosità più variabile. Rovesci a carattere isolato sul Levante Ligure, lungo le coste della Toscana e dell’alto Lazio. Temperature in aumento, in particolare nei valori minimi delle regioni centro settentrionali.

Martedì 2 al Nord e sulla Toscana cielo nuvoloso o molto nuvoloso; nubi in aumento anche su Sardegna, Lazio, Puglia meridionale, mentre sul resto del Paese la giornata sarà più soleggiata. Non si escludono piogge nell’area del Levante Ligure e sulla bassa Toscana. Venti moderati di Scirocco nel canale di Sicilia. Temperature senza variazioni significative o in ulteriore leggero rialzo.