Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo

La tendenza meteo per l'avvio di dicembre indica ancora qualche episodio instabile perlopiù al Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare.
Tendenza28 Novembre 2025 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it
Durante i primi giorni di dicembre sull’Italia osserveremo un contenuto rialzo della pressione atmosferica e per molti settori del Paese prenderà avvio una fase di tempo più stabile, sebbene non sempre soleggiato. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare anche a causa di una debole ventilazione sud orientale.

Dicembre al via con poca instabilità: per molte zone ha inizio una fase di tempo stabile. La tendenza meteo

Lunedì 1 dicembre avremo un cielo nuvoloso su gran parte del Nord e delle regioni centrali tirreniche; lungo l’Adriatico centrale, al Sud e sulle isole nuvolosità più variabile. Rovesci a carattere isolato sul Levante Ligure, lungo le coste della Toscana e dell’alto Lazio. Temperature in aumento, in particolare nei valori minimi delle regioni centro settentrionali.

Martedì 2 al Nord e sulla Toscana cielo nuvoloso o molto nuvoloso; nubi in aumento anche su Sardegna, Lazio, Puglia meridionale, mentre sul resto del Paese la giornata sarà più soleggiata. Non si escludono piogge nell’area del Levante Ligure e sulla bassa Toscana. Venti moderati di Scirocco nel canale di Sicilia. Temperature senza variazioni significative o in ulteriore leggero rialzo.

