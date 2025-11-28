FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: oggi (28 novembre) ancora piogge, venti e neve! Le previsi...

Meteo: oggi (28 novembre) ancora piogge, venti e neve! Le previsioni

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 28 novembre, indicano un po' di maltempo al Centro-Sud con nevicate, venti e piogge. Sabato 29 migliora.
Previsione28 Novembre 2025 - ore 09:57 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Novembre 2025 - ore 09:57 - Redatto da Meteo.it

Il vortice di bassa pressione responsabile della fase di maltempo e forti venti al Centro-Sud si allontanerà sabato 29 spostandosi verso la Grecia. Il tempo migliorerà quindi anche nelle regioni meridionali e grazie a un temporaneo aumento della pressione quasi tutta l’Italia vedrà una giornata di tempo stabile, con un’attenuazione del freddo, ma ancora un po’ ventosa al Sud e Isole.

Per domenica 30 si conferma l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 11 del mese), con nubi e precipitazioni al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Questa perturbazione sarà accompagnata da un graduale rinforzo dei venti meridionali, a partire dai mari di ponente, e quindi da un rialzo delle temperature al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 28 novembre)

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e coste della Campania; un po’ di nubi in più sulle Isole. Ancora molte nuvole e instabilità altrove: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria; neve sull’Appennino Abruzzese e Molisano oltre 900-1000 metri. Temperature massime in rialzo nelle zone alpine e regioni centrali. Intensi venti di Tramontana sulla Sardegna; mari molto mossi intorno all’isola.

Le previsioni meteo per sabato 29 novembre

Cielo nuvoloso e qualche pioggia residua, per lo più di debole intensità e a carattere isolato, in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, in generale senza piogge o nevicate. Temperature minime in rialzo al Nordovest, in calo invece in gran parte del Centro-Sud; massime quasi dappertutto in crescita.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: sabato 29 migliora il tempo al Centro-Sud! Domenica 30 nuova perturbazione
    Previsione28 Novembre 2025

    Meteo: sabato 29 migliora il tempo al Centro-Sud! Domenica 30 nuova perturbazione

    Il vortice di bassa pressione che sta interessando l'Italia, domani (sabato 29) si allontana verso la Grecia favorendo un miglioramento del tempo
  • Meteo: oggi (28 novembre) clima freddo ovunque, maltempo e neve al Sud
    Previsione28 Novembre 2025

    Meteo: oggi (28 novembre) clima freddo ovunque, maltempo e neve al Sud

    Insiste anche oggi (venerdì 28 novembre) il vortice ciclonico (denominato Adel) con piogge e nevicate concentrate perlopiù nelle regioni del Sud.
  • Meteo: venerdì 28 ancora maltempo e nevicate! Quando migliora?
    Previsione27 Novembre 2025

    Meteo: venerdì 28 ancora maltempo e nevicate! Quando migliora?

    Domani (28 novembre) il vortice ciclonico attivo sull'Italia insisterà al Centro-Sud mentre il freddo coinvolgerà il Paese. Le previsioni meteo.
  • Meteo: 27-28 novembre con maltempo e neve al Centro-Sud!
    Previsione27 Novembre 2025

    Meteo: 27-28 novembre con maltempo e neve al Centro-Sud!

    Oggi (27 novembre) e domani 28 al Centro-Sud sarà protagonista il maltempo con forti venti, neve e temporali. Più stabile al Nord: le previsioni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
Tendenza28 Novembre 2025
Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
La tendenza meteo per l'avvio di dicembre indica ancora qualche episodio instabile perlopiù al Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare.
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Tendenza27 Novembre 2025
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Ultimo giorno di novembre con peggioramento e nevicate sulle Alpi. Nei primi giorni di dicembre possibile fase meteo più tranquilla: previsioni.
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Tendenza26 Novembre 2025
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Nuova perturbazione in arrivo: investirà l'Italia da domenica portando maltempo in molte regioni e neve fino a quote collinari. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Novembre ore 13:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154