Meteo: oggi (28 novembre) ancora piogge, venti e neve! Le previsioni

Il vortice di bassa pressione responsabile della fase di maltempo e forti venti al Centro-Sud si allontanerà sabato 29 spostandosi verso la Grecia. Il tempo migliorerà quindi anche nelle regioni meridionali e grazie a un temporaneo aumento della pressione quasi tutta l’Italia vedrà una giornata di tempo stabile, con un’attenuazione del freddo, ma ancora un po’ ventosa al Sud e Isole.

Per domenica 30 si conferma l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 11 del mese), con nubi e precipitazioni al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Questa perturbazione sarà accompagnata da un graduale rinforzo dei venti meridionali, a partire dai mari di ponente, e quindi da un rialzo delle temperature al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 28 novembre)

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e coste della Campania; un po’ di nubi in più sulle Isole. Ancora molte nuvole e instabilità altrove: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria; neve sull’Appennino Abruzzese e Molisano oltre 900-1000 metri. Temperature massime in rialzo nelle zone alpine e regioni centrali. Intensi venti di Tramontana sulla Sardegna; mari molto mossi intorno all’isola.

Le previsioni meteo per sabato 29 novembre

Cielo nuvoloso e qualche pioggia residua, per lo più di debole intensità e a carattere isolato, in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, in generale senza piogge o nevicate. Temperature minime in rialzo al Nordovest, in calo invece in gran parte del Centro-Sud; massime quasi dappertutto in crescita.