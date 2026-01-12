Meteo, cambio di scenario dal 12 gennaio: stop al freddo artico

Sta per esaurirsi l’ondata di freddo che ha caratterizzato questa prima parte di gennaio, segnata dalla prevalenza di correnti settentrionali che a più riprese hanno convogliato masse d’aria di origine artica verso la nostra Penisola. Un promontorio di alta pressione si estenderà rapidamente dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile nella parte centrale della settimana e favorendo un clima decisamente più mite, con temperature in media o anche superiori, in particolare al Sud e sulle Isole.

Già nel corso di lunedì il cambio di scenario sarà evidente, con una rapida attenuazione dei venti di Bora e Maestrale e rinforzo di correnti più miti e umide di Libeccio sui settori di ponente e al Centro-Nord. Solo su Puglia e Ionio insisterà una forte Tramontana, responsabile di un ulteriore calo termico al Meridione.

Da martedì si conferma poi un generale cambio di circolazione, con temperature in aumento e una diffusa stabilità atmosferica che favorirà l’aumento della nuvolosità sulle aree di pianura e costiere del Nord e sui settori tirrenici centrali, dove potranno formarsi strati di nubi basse compatte, nebbie e locali pioviggini.

Le previsioni meteo per lunedì 12 gennaio

Nubi in deciso aumento tra la Liguria e Toscana; qualche debole pioggia in serata. Al mattino nuvole anche in pianura Padana e al Nord-Est, con cielo grigio e nebbie su coste venete ed emiliane. Sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Sud, con qualche nuvola in più in Puglia e Sardegna. Nel pomeriggio si attenua solo parzialmente la nuvolosità al Nord-Est; velature in transito anche al Sud e Sicilia.

Temperature massime ancora inferiori alle medie stagionali, in calo al Sud e Sicilia. Venti di Tramontana al Sud, forti in Puglia e nello Ionio, con mari molto mossi. Venti di Libeccio in rinforzo in Liguria.

Le previsioni meteo per martedì 13 gennaio

Cielo poco nuvoloso lungo il medio versante adriatico, in Puglia, Calabria e Isole, con più spazi di sole in Sicilia e Sardegna. Ampie schiarite anche nelle zone alpine. Nuvoloso altrove, con cielo grigio in pianura e lungo le zone costiere del Nord e versante tirrenico; qualche debole pioggia o pioviggine in Toscana, Liguria e ovest Lombardia.

Temperature in generale e sensibile aumento sia nei valori notturne che nelle massime pomeridiane. Venti deboli o moderati meridionali. Mossi i mari di ponente e il canale di Sicilia.