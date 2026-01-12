FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo

Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo

Alta pressione fino a giovedì, con tempo per lo più stabile e clima piuttosto mite. Da venerdì, poi, si profila l'arrivo di una nuova perturbazione
L’anticiclone che sta iniziando a estendersi verso l’Italia manterrà condizioni meteo stabili per tutta la parte centrale della settimana, con temperature che si porteranno anche oltre la media, soprattutto al Centro-Sud, a causa della massa d’aria relativamente mite che accompagna la struttura. Nonostante questa situazione, il cielo non sarà prevalentemente sereno, ma spesso nuvoloso, specie al Nord e sulle regioni del versante tirrenico della penisola, per via delle correnti meridionali umide che, nel frattempo, si instaureranno nei bassi strati sul Mediterraneo centrale.

La tendenza meteo da giovedì 15 gennaio

Giovedì il tempo risulterà ben soleggiato sulle aree alpine e in Sardegna; le schiarite saranno ampie anche sulle regioni centrali adriatiche, all’estremo Sud e in Sicilia. Nel resto del Paese prevarranno le nuvole con un cielo nuvoloso o del tutto coperto su Liguria, Lombardia, Venezie, Emilia Romagna e regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania. Non si escludono sporadiche deboli piogge o pioviggini fra Liguria, Appennino emiliano, Piemonte sud-orientale, Lombardia sud-occidentale, Toscana, Umbria e alto Lazio. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con minime per lo più sopra lo zero alle basse quote e punte massime nel pomeriggio fino a 16-18 gradi al Centro-Sud. Venti deboli o molto deboli ovunque, meridionali sui mari di ponente. Mari: un po’ mossi il Canale di Sicilia, il Mar Tirreno e il Mar Ligure; in prevalenza poco mossi i restanti mari intorno al nostro Paese.

Peggioramento da venerdì: la tendenza meteo

Da venerdì sembra molto probabile lo spostamento dell’anticiclone verso est, con conseguente avanzata verso la Francia e il Mediterraneo occidentale di una vasta saccatura associata ad alcuni impulsi perturbati che potrebbero raggiungere anche il nostro Paese. Al momento i modelli mostrano ancora incertezza su quali saranno le tempistiche e le zone più coinvolte da questo peggioramento, che tuttavia sembra destinato a interessare soprattutto le regioni del Centro-Nord. In particolare, venerdì una perturbazione raggiungerà probabilmente il Nord, la Toscana e verso sera il Lazio, con qualche pioggia possibile anche in Sardegna. Sul medio Adriatico, nelle regioni meridionali e in Sicilia il tempo si manterrà stabile e decisamente più soleggiato. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti meridionali con mari poco mossi e solo localmente mossi. Sarà una giornata ancora mite; in Sicilia le temperature dovrebbero toccare i 20 gradi.

Anche nel corso del prossimo weekend la situazione dovrebbe rimanere per lo più tranquilla al Sud e in Sicilia, con eventualmente fenomeni più isolati e sporadici. Le correnti meridionali continueranno ad avere la meglio anche in questa fase più instabile, mantenendo le temperature relativamente miti in molte regioni: sulle Alpi la quota neve sarà in generale superiore ai 1000 metri.

Stando alle attuali proiezioni, all’inizio della prossima settimana il tempo dovrebbe mantenersi estremamente variabile e instabile e coinvolgere più direttamente anche il Sud Italia. Per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

