Italia dall'ondata di freddo all'anticiclone, ma con qualche pioggia. Le previsioni da martedì 13 gennaio
Si chiude ufficialmente l’ondata di freddo che ha segnato questa prima parte di gennaio, con correnti settentrionali che a più riprese hanno convogliato masse d’aria di origine artica verso la nostra Penisola. L’Italia è ora nel mirino di un promontorio di alta pressione che si estenderà rapidamente dal Mediterraneo occidentale garantendo condizioni di tempo stabile da domani e per tutta la parte centrale della settimana: di conseguenza si profila anche un clima decisamente più mite, con temperature in media o anche superiori, in particolare al Sud e nelle Isole. Il cambio di scenario sarà tuttavia favorevole all’aumento della nuvolosità sulle aree di pianura e costiere del Nord e sui settori tirrenici centrali, dove potranno formarsi strati di nubi basse compatte, nebbie e locali pioviggini.
Le previsioni meteo per martedì 13 gennaio
Domani cielo poco nuvoloso lungo il medio versante del medio-basso adriatico, in Puglia, Calabria e Isole Maggiori, con più spazi di sole in Sicilia e Sardegna. Ampie schiarite anche nelle zone alpine. Nuvoloso altrove, con cielo grigio in pianura e lungo le zone costiere del Nord e del versante tirrenico; qualche debole pioggia o pioviggine in Toscana, Liguria e ovest Lombardia.
Temperature in generale e sensibile aumento sia nei valori notturni che nelle massime pomeridiane. Venti deboli o moderati meridionali. Mossi i mari di ponente e il canale di Sicilia.
Le previsioni meteo per mercoledì 14 gennaio
Schiarite anche ampie sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole. Sul resto del Paese prevarrà la nuvolosità, più compatta su Liguria, Lombardia, Nord-Est e sulle zone interne del Centro. Non si escludono sporadiche deboli piogge o pioviggini tra Liguria e Pianura Padana centrale.
Le temperature risulteranno stazionarie o in ulteriore rialzo, con minime per lo più sopra lo zero alle basse quote e valori massimi fino a 14–17 gradi al Centro-Sud. Venti meridionali, fino a moderati sui mari occidentali.