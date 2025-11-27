FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: venerdì 28 ancora maltempo e nevicate! Quando migliora?

Domani (28 novembre) il vortice ciclonico attivo sull'Italia insisterà al Centro-Sud mentre il freddo coinvolgerà il Paese. Le previsioni meteo.
Previsione27 Novembre 2025 - ore 12:04 - Redatto da Meteo.it
Il vortice di bassa pressione (perturbazione numero 10 di novembre) che sta portando freddo e maltempo sull’Italia, influenzerà le condizioni meteo in molte regioni anche nella giornata di domani (venerdì 28), quando pioggia e neve si concentreranno soprattutto al Sud e regioni centrali adriatiche, mentre le temperature rimarranno in generale al di sotto delle medie stagionali.

Sabato 29 il centro di bassa pressione si allontanerà verso la Grecia, favorendo così un miglioramento del tempo anche sul Meridione, con poche piogge residue per lo più concentrate sulle estreme regioni meridionali e freddo quasi dappertutto in attenuazione.

La tregua però durerà poco, perché già per domenica 30 novembre è attesa un’altra perturbazione (la numero 11 del mese) e quindi un nuovo peggioramento del tempo, che coinvolgerà più che altro il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 28 novembre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole, con appena qualche innocuo annuvolamento all’estremo Nordovest, in Sicilia e in Sardegna. Ancora molte nuvole altrove: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria; neve sull’Appennino Abruzzese e Molisano oltre 900-1000 metri e sull’Appennino Meridionale al di sopra di 1200-1400 metri.

Freddo pungente a inizio giornata, specie al Nord, dove sono attese gelate anche in pianura; temperature massime in rialzo nelle zone alpine e regioni centrali. Intensi venti di Tramontana sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 29 novembre

Cielo nuvoloso e qualche pioggia residua, per lo più di debole intensità e a carattere isolato, in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, in generale senza piogge o nevicate.

Temperature minime in rialzo al Nordovest, in calo invece in gran parte del Centro-Sud; massime quasi dappertutto in crescita.

