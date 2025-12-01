FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, dicembre al via oggi con rischio maltempo in molte regioni: le previsioni da lunedì 1

Una perturbazione atlantica ha raggiunto ieri l'Italia: nelle prossime ore coinvolgerà molte regioni portando piogge localmente intense
Previsione1 Dicembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
L'ultima perturbazione di novembre ha raggiunto ieri l'Italia, e nella giornata di oggi - lunedì 1 dicembre - insisterà in gran parte del Nord, ma si muoverà anche lungo la nostra Penisola portando delle precipitazioni al Centro, soprattutto nelle regioni del versante tirrenico, e coinvolgendo marginalmente la Sardegna e la Campania.
La debole ventilazione meridionale che l’accompagna darà luogo a un rialzo termico al Sud, mentre sulle regioni settentrionali è attesa una diminuzione delle temperature massime; in compenso la copertura nuvolosa attenuerà il freddo notturno, con probabile assenza di gelate notturne al Nord.
Martedì piogge e rovesci dovrebbero continuare, più deboli, nel Lazio, in Abruzzo, Molise e Puglia, mentre i fenomeni più intensi, anche temporaleschi, sono previsti in Campania. Nel frattempo al Nord, nonostante la probabile assenza di piogge, la nuvolosità resterà compatta, sia a causa della formazione di strati di nubi basse, sia per l’avvicinarsi di un’altra perturbazione che mercoledì potrebbe raggiungere il Nord-Ovest e la Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 1 dicembre

Al mattino cielo coperto con piogge sparse in Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana; possibili rovesci più intensi in Liguria e temporali sulle coste toscane; deboli nevicate su Alpi e Prealpi lombarde e venete da 1.200-1.400 metri. Nel resto dell’Italia inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso; deboli piogge possibili anche su Lazio e nord Sardegna.
Nel pomeriggio deboli piogge insistono al Nord, tranne in Piemonte e nel Ponente Ligure; nuvole in aumento e piogge isolate su Marche, Umbria e regioni centrali tirreniche, con rischio di forti rovesci o temporali sulle coste toscane, in serata nel Lazio.
Temperature minime in deciso rialzo al Nord e al Centro; massime in calo al Nord. Venti per lo più deboli meridionali, ma con rinforzi di Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 2 dicembre

Domani cessano le precipitazioni al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, ma insistono le nuvole, con cieli da nuvolosi a coperti al mattino e parziali schiarite nel pomeriggio all’estremo Nord-Est e in Toscana. Deboli piogge in Abruzzo, Molise, e Puglia; rovesci nel Lazio, forti temporali in Campania. In serata pioverà ancora solo sulla Campania; possibile sviluppo di temporali in Salento.
Temperature in lieve rialzo al Nord, dove non sono previste gelate; valori per lo più stazionari altrove, a parte un calo contenuto in Sardegna. Venti moderati di Scirocco su Ionio e basso Adriatico.

