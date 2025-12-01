Meteo prossimi giorni: dicembre inizia all'insegna del maltempo?
Con l'arrivo del mese di dicembre 2025 inizia anche l’inverno meteorologico che debutta con il passaggio della perturbazione atlantica numero 11 di novembre. Maltempo con piogge e rovesci in gran parte del Paese, in particolare nelle regioni del Nord e del medio versante tirrenico con il rischio di fenomeni temporaleschi anche di Campania e Sardegna. Scopriamo le previsioni meteo dei primi giorni di dicembre.
Maltempo nei primi giorni di dicembre 2025 : le previsioni
L'arrivo della perturbazione n.11 di novembre continua a farsi sentire anche nei primi giorni di dicembre 2025 con piogge e temporali lungo tutto lo stivale. La situazione non è destinata a migliorare nemmeno a metà settimana, visto che le previsioni delineano fenomeni temporaleschi intensi nella giornata di martedì 2 dicembre 2025 su Lazio, Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali. Da mercoledì 3 dicembre 2025, invece, è prevista una temporanea attenuazione dell’instabilità.
Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 1 dicembre 2025: cielo molto nuvoloso da Nord a Sud. Piogge e rovesci sin dalle prime ore del mattino su Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Sulle Alpi è prevista la neve oltre i 1200-1400 metri. In calo le temperature massime al Nord, Toscana e Sardegna, mentre stabili nel resto del Paese.
Martedì 2 dicembre 2025 ancora piogge, anche se in esaurimento, al Nord, in Toscana, Umbria e Marche. Nuvole diffuse con possibili schiarite sull’estremo Nord-Est e sulla Toscana. Il maltempo continuerà a farsi sentire su Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio e Campania almeno fino a sera. Dal punto di vista termico temperature in lieve crescita al Nord senza il rischio di gelate in pianura. Valori stabili nel resto del Paese.
Da mercoledì 3 dicembre 2025 è prevista una tregua dal maltempo anche se il quadro climatico sarà dinamico e variabile per l'arrivo di una serie di perturbazioni.
Che tempo farà nel weekend e ponte dell’Immacolata?
La tendenza per il primo fine settimana di dicembre 2025 e per l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, è ancora incerta. Lo scenario attualmente più probabile indica un avvio di sabato stabile, seguito da un rapido peggioramento nel corso del pomeriggio, con precipitazioni su Alpi occidentali, Liguria, Toscana e Sardegna.
Nella giornata di domenica 7 dicembre non si esclude il rischio di piogge e temporali al Centro-Sud e lungo il settore dell’alto Adriatico. Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, ancora piogge e rovesci lungo il medio Adriatico e il Sud.
Dal punto di vista termico sono previste temperature nella media o leggermente al di sopra complice l'afflusso di masse d'aria più temperate. Al Nord e nelle zone di bassa quota previsti valori intorno allo zero. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.