Meteo prossimi giorni: dicembre inizia all'insegna del maltempo?

Dicembre si apre all’insegna del maltempo: Nord e medio versante tirrenico i settori più colpiti. Le previsioni meteo.
Clima1 Dicembre 2025 - ore 15:00 - Redatto da Meteo.it
Con l'arrivo del mese di dicembre 2025 inizia anche l’inverno meteorologico che debutta con il passaggio della perturbazione atlantica numero 11 di novembre. Maltempo con piogge e rovesci in gran parte del Paese, in particolare nelle regioni del Nord e del medio versante tirrenico con il rischio di fenomeni temporaleschi anche di Campania e Sardegna. Scopriamo le previsioni meteo dei primi giorni di dicembre.

Maltempo nei primi giorni di dicembre 2025 : le previsioni

L'arrivo della perturbazione n.11 di novembre continua a farsi sentire anche nei primi giorni di dicembre 2025 con piogge e temporali lungo tutto lo stivale. La situazione non è destinata a migliorare nemmeno a metà settimana, visto che le previsioni delineano fenomeni temporaleschi intensi nella giornata di martedì 2 dicembre 2025 su Lazio, Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali. Da mercoledì 3 dicembre 2025, invece, è prevista una temporanea attenuazione dell’instabilità.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 1 dicembre 2025: cielo molto nuvoloso da Nord a Sud. Piogge e rovesci sin dalle prime ore del mattino su Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Sulle Alpi è prevista la neve oltre i 1200-1400 metri. In calo le temperature massime al Nord, Toscana e Sardegna, mentre stabili nel resto del Paese.

Martedì 2 dicembre 2025 ancora piogge, anche se in esaurimento,  al Nord, in Toscana, Umbria e Marche. Nuvole diffuse con possibili schiarite sull’estremo Nord-Est e sulla Toscana. Il maltempo continuerà a farsi sentire su Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio e Campania almeno fino a sera. Dal punto di vista termico temperature in lieve crescita al Nord senza il rischio di gelate in pianura. Valori stabili nel resto del Paese.

Da mercoledì 3 dicembre 2025 è prevista una tregua dal maltempo anche se il quadro climatico sarà dinamico e variabile per l'arrivo di una serie di perturbazioni.

Che tempo farà nel weekend e ponte dell’Immacolata?

La tendenza per il primo fine settimana di dicembre 2025 e per l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, è ancora incerta. Lo scenario attualmente più probabile indica un avvio di sabato stabile, seguito da un rapido peggioramento nel corso del pomeriggio, con precipitazioni su Alpi occidentali, Liguria, Toscana e Sardegna.

Nella giornata di domenica 7 dicembre non si esclude il rischio di piogge e temporali al Centro-Sud e lungo il settore dell’alto Adriatico. Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, ancora piogge e rovesci lungo il medio Adriatico e il Sud.

Dal punto di vista termico sono previste temperature nella media o leggermente al di sopra complice l'afflusso di masse d'aria più temperate. Al Nord e nelle zone di bassa quota previsti valori intorno allo zero. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.

