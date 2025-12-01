Meteo: 2 dicembre con piogge su parte dell'Italia. Ecco le zone coinvolte

La perturbazione che sta attraversando la nostra penisola farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di domani (martedì 2), quando porterà le sue piogge su diverse regioni del Centro-Sud, mentre il Nord godrà di un parziale miglioramento del tempo, con una giornata nuvolosa ma sostanzialmente asciutta. Mercoledì 3 la perturbazione tenderà ad allontanarsi dall’Italia, dandoci così un po’ di tregua dal maltempo, con poche piogge per più concentrate al Nordovest e all’estremo Sud.

La pausa però durerà poco, perché per giovedì 4 è probabile il contemporaneo arrivo di due nuove perturbazioni, un sistema frontale e atlantico e una depressione di origine africana, con un conseguente peggioramento del tempo su molte regioni. Nonostante il maltempo, nei prossimi giorni in gran parte d’Italia le temperature faranno registrare valori nella norma o leggermente al di sopra.

Le previsioni meteo per martedì 2 dicembre

Piogge in esaurimento al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, ma insistono le nuvole, con cieli da nuvolosi a coperti al mattino e parziali schiarite nel pomeriggio all’estremo Nord-Est e in Toscana. Deboli piogge in Abruzzo, Molise, e Puglia; rovesci nel Lazio, forti temporali in Campania. In serata pioverà ancora solo sulla Campania; possibile sviluppo di temporali in Salento.

Temperature minime in crescita in gran parte del Centro-Sud; massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo nel resto del Centro e Sardegna. Venti moderati dai quadranti meridionali al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 dicembre

Nuvole su gran parte d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse sulla Sardegna e, carattere più isolato, su Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Salento, Calabria Ionica, Sicilia Orientale e Sardegna, in serata in estensione anche a Toscana, Calabria Tirrenica e Basilicata; neve sulle Alpi Occidentali oltre 1200-1300 metri. Temperature massime in leggera diminuzione al Sud e Isole.