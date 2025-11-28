Neve e raffiche di vento in Abruzzo: nevicata intensa a Prati di Tivo imbiancata da oltre mezzo metro di neve - Immagini

È tempo di neve in diverse zone dell'Italia. Nelle scorse ore, intense nevicate hanno interessato la regione Abruzzo. La località montana di Prati di Tivo, situata a 1.450 metri sul livello del mare e che si trova sul versante orientale del Gran Sasso in provincia di Teramo, vive una situazione di abbondanti nevicate con accumuli che superano il mezzo metro.

Neve in Abruzzo: accumuli fino a mezzo metro di neve

Ad alimentare le intense nevicate in Abruzzo, sono le correnti fredde che in queste ore stanno interessando l'intera zona del Gran Sasso. Condizioni meteorologiche che stanno letteralmente contribuendo ad aumentare lo strato nevoso già presente al suolo dalla giornata di ieri.

La conformazione orografica del versante orientale del Gran Sasso, determina una particolare esposizione dell'intera area montana a flussi umidi provenienti dal Mar Adriatico che, scontrandosi con la catena montuosa, generano abbondanti nevicate con accumuli che superano addirittura il mezzo metro di neve come sta avvenendo in queste ore nella località di Prati di Tivo.

L'invito a muoversi solo se strettamente necessario

Da ieri nella località montana sono entrate in azione le squadre con i mezzi spazzaneve. Gli esperti prevedono che l'attività nevosa possa durare ancora, con la possibilità che gli accumuli di neve possano raggiungere valori sopra la media stagionale.

Gli enti preposti hanno informato la popolazione di essere prudente, soprattutto alla guida, invitando gli abitanti a muoversi in macchina o con altro mezzo di trasporto solo se strettamente necessario.