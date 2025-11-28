Maltempo in Puglia: forti temporali al Sud con grandinate intense e e tromba marina a Gallipoli

Nel pomeriggio di ieri, 27 novembre, violenti temporali hanno interessato il sud della Puglia, accompagnati da precipitazioni torrenziali e da grandinate di forte intensità che hanno ricoperto di bianco numerosi centri nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce.

Tra le zone maggiormente colpite figurano Lizzano e San Marzano, nel Tarantino, dove in pochi istanti il terreno è stato completamente sommerso dai chicchi di ghiaccio, creando accumuli simili a quelli della neve. Il passaggio della perturbazione ha provocato anche un brusco calo delle temperature.

Maltempo in Puglia, grandinate intense e tromba marina a Gallipoli

Nel primo pomeriggio di giovedì 27 una grandinata particolarmente violenta ha investito il Tarantino e alcune zone tra Brindisi e Bari, ricoprendo strade e campagne con uno spesso strato di ghiaccio. Nel giro di pochi minuti, paesaggi ancora autunnali si sono trasformati in scenari invernali, nonostante il clima mite dei giorni precedenti.

Fragagnano e Lizzano sono tra i centri maggiormente colpiti: chicchi di notevoli dimensioni hanno danneggiato automobili, tende esterne e diverse coltivazioni lungo la fascia costiera. Il fenomeno ha raggiunto inizialmente Marina di Lizzano, per poi spostarsi verso l’entroterra.

Non sono stati registrati feriti. Tuttavia, sono numerosi i danni materiali provocati dalla caduta improvvisa del ghiaccio e dalle forti raffiche di vento. Nelle zone più interne, invece, il maltempo si è manifestato con temporali intensi e rovesci improvvisi. A Gallipoli si è registrata una tromba marina.

Le precipitazioni hanno ridotto drasticamente la visibilità e causato allagamenti in vari tratti stradali. L’episodio meteorologico, seppur di breve durata, ha creato notevoli disagi ai residenti. In molte aree la circolazione è risultata difficoltosa a causa del ghiaccio e dei ristagni d’acqua. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare l’entità dei danni alle strutture e alle coltivazioni.

Meteo Puglia, atteso nuovo peggioramento nel weekend

Il fine settimana in arrivo non promette stabilità per il Sud, con la Puglia nuovamente esposta a un peggioramento dovuto all’ingresso di aria più fredda e a una circolazione depressionaria attiva sui bacini meridionali.

Le ultime elaborazioni meteo indicano che da venerdì 28 novembre è atteso un nuovo impulso instabile, responsabile di cieli coperti, precipitazioni sparse anche di moderata intensità e di un deciso rinforzo del maestrale, segnando un avvio di weekend dal sapore tardo-autunnale, a tratti quasi invernale.

Sabato il quadro tenderà a cambiare: la pioggia risulterà più debole e limitata soprattutto ai litorali e alle aree maggiormente esposte ai venti settentrionali. Il maestrale diventerà il fenomeno dominante, con raffiche intense previste nel Gargano, nel golfo di Manfredonia e lungo le coste del barese e del Salento, dove il mare risulterà molto mosso. Il calo termico sarà netto: in molte zone le massime non supereranno i 10-13°C, con valori inferiori sulle alture interne.

Domenica la situazione tenderà a migliorare grazie a un aumento della pressione, che favorirà la presenza di schiarite ampie su gran parte della regione. Solo il basso Adriatico e il Salento potrebbero registrare qualche nube residua, senza precipitazioni rilevanti. Nonostante il miglioramento, l’aria fredda manterrà un clima "frizzante", soprattutto al mattino e dopo il tramonto.