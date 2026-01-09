Meteo, allerta gialla il 10 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 10 gennaio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo e freddo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 10 gennaio 2026

Non si placa l'ondata di freddo e maltempo che da giorni sta attraversando l'Italia. Il nuovo anno ha segnato il ritorno dell'inverno e delle piogge dopo settimane climaticamente stabili e miti. Nella giornata di sabato 10 gennaio 2026, infatti, la Protezione Civile ha emesso un nuovo stato di allerta meteo gialla che indica una criticità ordinaria e richiede attenzione per la presenza di fenomeni meteo localmente intensi come temporali forti con raffiche di vento e grandine.

Lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali è stato comunicato per sabato 10 gennaio 2026 solo nella regione Calabria nelle zone:

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Meteo, allerta gialla per criticità il 10 gennaio 2026 in Italia

Non solo, sempre il 10 gennaio 2026 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici come possibili eventi alluvionali lungo i corsi d'acqua principali. Anche in questo caso lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stata comunicata per sabato 10 gennaio 2026 solo in Calabria nelle zone:

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata il 10 gennaio 2026 in 5 regioni. Ecco dove: