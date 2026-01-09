FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 10 gennaio 2026 in Italia: le regioni e ...

Meteo, allerta gialla il 10 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla il 10 gennaio 2026 in Italia per maltempo e criticità.
Clima9 Gennaio 2026 - ore 21:36 - Redatto da Meteo.it
Clima9 Gennaio 2026 - ore 21:36 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 10 gennaio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo e freddo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 10 gennaio 2026

Non si placa l'ondata di freddo e maltempo che da giorni sta attraversando l'Italia. Il nuovo anno ha segnato il ritorno dell'inverno e delle piogge dopo settimane climaticamente stabili e miti. Nella giornata di sabato 10 gennaio 2026, infatti, la Protezione Civile ha emesso un nuovo stato di allerta meteo gialla che indica una criticità ordinaria e richiede attenzione per la presenza di fenomeni meteo localmente intensi come temporali forti con raffiche di vento e grandine.  

Lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali è stato comunicato per sabato 10 gennaio 2026 solo nella regione Calabria nelle zone:

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Meteo, allerta gialla per criticità il 10 gennaio 2026 in Italia

Non solo, sempre il 10 gennaio 2026 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici come possibili eventi alluvionali lungo i corsi d'acqua principali. Anche in questo caso lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stata comunicata per sabato 10 gennaio 2026 solo in Calabria nelle zone:

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata il 10 gennaio 2026 in 5 regioni. Ecco dove:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;
  • Umbria: Nera - Corno.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo weekend: in arrivo un’altra ondata di freddo artico
    Clima9 Gennaio 2026

    Meteo weekend: in arrivo un’altra ondata di freddo artico

    Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend del 10 e 11 gennaio 2026? È in arrivo un’altra ondata di freddo artico che durerà fino a martedì.
  • Roma al gelo: weekend a rischio neve? Le previsioni
    Clima9 Gennaio 2026

    Roma al gelo: weekend a rischio neve? Le previsioni

    Dopo le prime leggere nevicate, ci si chiede se la neve possa arrivare a Roma: ecco cosa indicano le previsioni meteo per il weekend.
  • Europa nella morsa del gelo: freddo record da 16 anni e neve sull'80% del Continente
    Clima9 Gennaio 2026

    Europa nella morsa del gelo: freddo record da 16 anni e neve sull'80% del Continente

    Il 2026 è iniziato con una forte ondata di gelo e neve che ha colpito tutta l'Europa con anomalie termiche di -15°.
  • Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 9 gennaio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima8 Gennaio 2026

    Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 9 gennaio 2026 in Italia: ecco dove

    La Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 9 gennaio 2026 in Italia. Le regioni e zone a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Tendenza9 Gennaio 2026
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Lunedì freddo ancora intenso, poi arriveranno correnti più miti: temperature in rialzo, ma anche qualche pioggia. La tendenza meteo
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Tendenza8 Gennaio 2026
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Tendenza7 Gennaio 2026
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Gennaio ore 22:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154