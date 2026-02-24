Meteo, previsioni: che tempo farà negli ultimi giorni del mese di febbraio?

Prosegue una fase climatica stabile e soleggiata in Italia complice la rimonta dell'alta pressione lungo tutto lo stivale. Una primavera anticipata che si fa sentire con temperature in crescita e picchi di anche 20°.

Meteo, alta pressione in Italia: caldo e primavera

Sole e caldo restano in Italia, grazie alla rimonta dell'alta pressione che non molla la presa. Fino a giovedì 26 febbraio 2026 si delinea un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con temperature in aumento e di stampo primaverile. Nelle prime ore del mattino non mancano nebbie e strati nuvolosi bassi per lo più nelle pianure e valli del Centro-Nord e nel settore ligure e tirrenico, ma generalmente con il passare delle ore il tempo si fa soleggiato e caldo.

Anche dal punto di vista termico si registrano temperature in crescita con valori di gran lunga superiori alla media e picchi anche di 20° al Sud e Isole. Dati alla mano anche l'ultimo weekend di febbraio 2026 è nel segno dell'alta pressione, mentre nei primi giorni di marzo si intravede un possibile avvicinamento di nuove perturbazioni atlantiche, in particolare sulle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 24 febbraio 2026: tempo stabile con nebbie diffuse e strati nuvolosi bassi sulla pianura Padana centro-orientale, alto Adriatico, settore ligure e tirrenico. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato, a parte qualche nuvola in Alto Adige con qualche nevicata nei settori di confine e iniziale presenza di nebbie nel Salento. Le temperature massime in crescita con valori intorno ai 20° nelle zone di Nord-Ovest e Centro-Sud.



Mercoledì 25 febbraio 2026: ancora tempo stabile con qualche nebbia nelle prime ore del mattino fra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Marche, Toscana, Umbria e Lazio. Schiarite nel resto del Paese. Dal punto di vista termico temperature massime in calo al Nord-Ovest, mentre in crescita a Nord-Est. I valori restano anomali con picchi intorno ai 20 gradi al Centro-Sud.

Meteo, la tendenza dell'ultimo weekend di febbraio 2026

Le previsioni meteo confermano la persistenza dell'alta pressione lungo il Mediterraneo e sull’Italia per gran parte di questa settimana. Anche in vista dell'ultimo fine settimana di febbraio 2026 il tempo si delinea mite con temperature di stampo primaverile e sole lungo tutto lo stivale. La presenza di un clima stabile favorirà la formazione di strati di nubi basse o nebbie su gran parte delle pianure e coste del Nord Italia, nelle valli del Centro, sulle regioni tirreniche, lungo le coste adriatiche del Centro Italia e anche in Sardegna. Questo fenomeno climatico favorirà la crescita di inquinanti con un peggioramento della qualità dell'aria in particolare nelle grandi città.

Giovedì 26 febbraio 2026 bel tempo soleggiato da Nord a Sud, anche se non si escludono passaggi di nuvole. In particolare nel pomeriggio nuvole sparse sul settore dell’alto Adriatico tra Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e nord delle Marche. Stabili le temperature con valori di gran lunga superiori alla media e lo zero termico che sulle Alpi sfiora i 3000 metri d'altezza. Nel fine settimana l'alta pressione potrebbe iniziare leggermente ad indebolirsi con un clima a tratti variabile ed instabile, ma senza piogge.