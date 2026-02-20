Meteo tendenze: prossima settimana con nebbia

FacebookInstagramXWhatsApp

La prossima settimana sarà dominata dall’alta pressione con tempo stabile e temperature miti, ma con nebbie diffuse e nubi basse che potranno limitare il soleggiamento, in particolare su pianure e aree costiere.
Clima20 Febbraio 2026 - ore 18:23 - Redatto da Meteo.it
Dopo settimane segnate dal continuo passaggio di perturbazioni atlantiche sull’Italia, la prossima settimana sarà caratterizzata da un deciso cambio di scenario meteo. L’anticiclone tornerà protagonista sul Mediterraneo, portando condizioni più stabili e un generale aumento delle temperature. Tuttavia, non mancheranno nebbie diffuse e nubi basse, soprattutto su pianure e valli.

Meteo, tendenza, stop alle perturbazioni: dominio anticiclonico sull’Italia

L’espansione dell’alta pressione, già avviata nel fine settimana, si consoliderà nei primi giorni della nuova settimana. Le perturbazioni atlantiche verranno deviate verso l’Europa centro-settentrionale e orientale, lasciando l’Italia sotto una struttura anticiclonica stabile e duratura. Questo assetto garantirà tempo in prevalenza asciutto e ampie schiarite su molte regioni, con solo qualche velatura di passaggio.

Il ritorno dell’alta pressione rappresenta una svolta rispetto alle settimane precedenti, dominate da piogge frequenti e condizioni instabili. La nuova fase sarà invece contraddistinta da maggiore stabilità atmosferica e da un progressivo aumento delle temperature.

Nebbie in Pianura Padana e nubi basse lungo le coste

Nonostante il tempo stabile, la prossima settimana non sarà ovunque soleggiata. L’alta pressione favorirà infatti il ristagno dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera, con conseguente formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi.

Le zone più esposte saranno la Pianura Padana, le valli interne del Centro e diversi tratti costieri, in particolare lungo il settore ligure e le regioni tirreniche e adriatiche. Le nebbie potranno risultare anche persistenti nelle ore notturne e al primo mattino, per poi attenuarsi parzialmente nelle ore centrali della giornata. Non si esclude locale pioviggine tra Levante ligure e alta Toscana, legate alla presenza di nubi basse compatte.

Martedì e mercoledì lo scenario resterà molto simile, con nebbie e strati nuvolosi probabilmente ancora più diffusi su pianure, litorali e valli interne.

Temperature in aumento: clima mite e sopra la media

Uno degli elementi più rilevanti delle previsioni meteo per la prossima settimana riguarda l’aumento delle temperature. La massa d’aria associata alla struttura anticiclonica sarà particolarmente mite e determinerà valori superiori alle medie stagionali.

Le temperature minime tenderanno a salire soprattutto al Nord, mentre le massime pomeridiane si porteranno diffusamente su valori tipici di inizio primavera. Al Nord si potranno raggiungere punte di 13-14 gradi, mentre al Centro-Sud si toccheranno facilmente i 15-19 gradi. Il clima risulterà quindi decisamente più mite rispetto al periodo precedente, con sensazioni più primaverili che invernali.

Possibile cambiamento nel weekend

A metà settimana i modelli indicano un possibile indebolimento dell’alta pressione sull’Europa occidentale, mentre sul Mediterraneo centrale la struttura anticiclonica potrebbe assumere una componente più nord-africana. In una prima fase sull’Italia non sono attese variazioni significative, se non un ulteriore lieve aumento delle temperature, specie al Centro-Sud.

Verso il weekend successivo, tra il 28 febbraio e il 1° marzo, potrebbe però aumentare la nuvolosità al Nord per l’avvicinamento marginale di alcune perturbazioni in transito sui Paesi occidentali. In questo contesto non si esclude qualche pioggia sulle regioni settentrionali, soprattutto al Nord-Ovest.

