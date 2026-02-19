FacebookInstagramXWhatsApp

Freddo e neve in Piemonte: fiocchi anche a bassa quota

La neve torna ad imbiancare gran parte del Piemonte con fiocchi fino a bassa quota. In calo anche lo zero termico fino ad 800-1000 m.
Clima19 Febbraio 2026 - ore 17:24 - Redatto da Meteo.it
Una forte ondata di maltempo ha interessato negli ultimi giorni il Piemonte con abbandonanti nevicate fino a basse quote. Nel dettaglio la neve è caduta fino a 200-400 m sul basso Piemonte regalando uno spettacolo invernale in diverse città.

Neve in Piemonte: da Torino ad Alessandria

È tornata la neve in Piemonte sulla scia del passaggio dell'ultima perturbazione del mese che ha interessato gran parte delle regioni del Centro-Nord. Copiose nevicate si sono registrate fino ai 200-300 metri sull'Alessandrino ma anche sul fondovalle dell'entroterra ligure creando non pochi disagi alla circolazione sulla rete autostradale tra la Liguria e il Piemonte.

La neve è tornata ad imbiancare anche la collina di Torino: nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, la Basilica di Superga è apparsa ricoperta di neve, mentre in città è arrivata solo mista a pioggia.

Non solo, nevicate si sono registrate anche a Baldissero Torinese, comune italiano della città metropolitana di Torino in Piemonte, e a Limone Piemonte, nel Cuneese, dove la neve è caduta regalando uno scenario tipicamente natalizio. Ma non finisce qui, visto che la neve si è spinta anche a Ovada, nella provincia di Alessandria.

Meteo Piemonte: un febbraio rigido con piogge e neve: scatta il rischio valanghe

L'inverno è tornato prepotentemente in tutto il Piemonte con forti temporali e nevicate a conferma di un mese di febbraio climaticamente rigido. Oltre alla neve in diversi comuni della Regione, massima attenzione è rivolta anche verso le forti raffiche di vento di Foehn che hanno raggiunto anche i 40-50 km/h nelle zone tra Cuneo, Torino e Asti e oltre i 180 km/h in alta quota con rischi di valanghe.

Nei giorni scorsi, infatti, si sono registrate due valanghe. La prima nei pressi di Forno Alpi Graie, in alta Val Grande di Lanzo, nel Torinese seguita da una nel vallone dell’Addi, sopra Bussoleno, in Val Susa. Due criticità che richiamano l'attenzione sul pericolo e rischio valanghe in diverse zone della regione.

