Meteo, allerta gialla il 19 febbraio 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 19 febbraio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 19 febbraio 2026

Dopo una breve tregua dal maltempo tornano piogge e temporali in diverse regioni d'Italia nella giornata di giovedì 19 febbraio 2026. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 19 febbraio 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali da Nord a Sud. Ecco le regioni e zone a rischio:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere.

Allerta gialla per criticità il 19 febbraio 2026 in Italia

Non solo, sempre per giovedì 19 febbraio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in 3 regioni d'Italia. Ecco nel dettaglio le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico diramata dalla Protezione Civile il 19 febbraio 2026:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Emilia Romagna : Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Protezione Civile il 19 febbraio 2026 nelle seguenti regioni e zone: