Meteo, metà settimana: ritornano pioggia e neve, ecco dove

Dopo settimane segnate dal maltempo, l'Italia entra in una breve tregua climatica seppur solo passeggera, visto che nelle prossime ore è previsto il transito di una nuova perturbazione lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, pausa dal maltempo poi tornano le piogge

Breve tregua dal maltempo in Italia nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026 dopo settimane segnate dalle precipitazioni. Attenzione: si tratta solo di una fase temporanea, visto che nelle prossime ore è atteso il ritorno del maltempo per il transito di una nuova perturbazione.

Si conferma così un inizio d'anno 2026 particolarmente umido con il passaggio di ben 19 perturbazioni lungo tutto lo stivale. La prossima perturbazione è attesa tra stasera, mercoledì 18, e poi per venerdì 20 febbraio 2026: è diretta dapprima verso le regioni del Nord e poi il Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Attese anche nevicate al di sopra di 1000 metri. Nel weekend del 21-22 febbraio è atteso uno stravolgimento con la rimonta dell'alta pressione e il ritorno di condizioni climatiche stabili.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026: nuvole sparse e qualche debole nevicata di confine. Bel tempo soleggiato in gran parte del Paese, mentre dal pomeriggio nuvole diffuse su Alpi, regioni tirreniche e Isole Maggiori con il rischio di piogge isolate solo sulla Toscana. In serata il maltempo raggiungerà anche Lazio e Campania. Dal punto di vista termico, le temperature massime in lieve calo al Nord, mentre in crescita tra Sud e Isole.

Giovedì 19 febbraio 2026 maltempo diffuso nelle regioni del Nord, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nevicate abbondanti al Nord tra 500 e 1000 metri con neve copiosa su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli.

Dal pomeriggio la fase di maltempo raggiungerà anche le regioni centrali adriatiche e la Campania, mentre in serata saranno colpiti il resto del Sud e la Sicilia nord-orientale. Attenzione ai venti e alle fortissime raffiche di tempesta fino a 100 km/h. Temperature: massime in calo al Nord e sulla Sardegna, in aumento altrove.

Meteo, weekend primaverile in arrivo sull'Italia?

Dopo il passaggio dell'ennesima perturbazione accompagnata da un temporaneo calo delle temperature, le previsioni meteo in vista del weekend delineano la rimonta dell'alta pressione con l'arrivo di una fase climatica differente, quasi un anticipo di primavera.

Venerdì 20 febbraio 2026 piogge e temporali su Calabria e Sicilia, ma anche su Abruzzo e resto del Sud, mentre bel tempo soleggiato al Nord. Neve sull’Appennino centrale sopra 900-1000 m. In crescita le temperature al Nord-Ovest e in lieve calo al Sud.

Sabato 21 febbraio 2026 tempo in miglioramento anche al Sud per l'arrivo di un fronte caldo che sfiorerà anche le Alpi. Stabili le temperature. Infine per domenica 22 febbraio 2026 la tendenza meteo delinea un bel tempo soleggiato da Nord al Sud con temperature in crescita.