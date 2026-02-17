Meteo, previsioni: da metà settimana altra ondata di maltempo

Non si placa l'ondata di piogge e temporali che da settimane sta interessando le regioni del Centro-Sud. Anche nella settimana di Carnevale 2026 le previsioni meteo delineano un clima instabile e perturbato. Scopriamo il bollettino meteo.

Meteo, maltempo diffuso nella settimana di Carnevale 2026

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo per un treno di perturbazioni atlantiche lungo tutto il Mediterraneo centrale. Dati alla mano da metà gennaio 2026 si contano 19 perturbazioni nel periodo dell'anno considerato il più secco per le regioni del Centro-Nord. Tra oggi - martedì 17 febbraio - e domani (18 febbraio) è previsto un generale miglioramento del tempo con ultime piogge al Sud e Sicilia dove si registrano fenomeni temporaleschi intensi e violenti accompagnati da fortissime raffiche di vento oltre i 100 km/h. Attenzione: la tregua dal maltempo durerà molto poco, visto che tra la notte di mercoledì 18 e venerdì 20 febbraio 2026 è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.11, associata ad una nuova ed intensa ondata di maltempo indirizzata dapprima sulle regioni del Nord e poi al Centro-Sud. Fortunatamente siamo prossimi ad una svolta e ad un cambio della circolazione atmosferica, visto che nel weekend del 21-22 febbraio si delinea un miglioramento generale con la rimonta dell’alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 17 febbraio 2026: clima instabile con piogge e temporali diffusi sul Molise, regioni del Sud e nord della Sicilia. Torna la neve sui rilievi fin verso 1000-1300 metri. Nel resto del Paese cielo grigio e nuvoloso con nevicate che, in Valle d’Aosta e nel nord dell’Alto Adige, sono previste fino a fondovalle. Al Sud, in particolare Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Calabria, Sicilia, Ionio e basso Adriatico, massima attenzione alle raffiche di vento - tempesta oltre i 100 km/h. Dal punto di vista termico le temperature massime in calo sulle Alpi, al Sud e sulle Isole, mentre stabili nelle regioni del Centro e in lieve rialzo in Val Padana.

Mercoledì 18 febbraio 2026 clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con qualche nuvola sin dal mattino su Sardegna, Toscana, Liguria, nel corso del pomeriggio anche su Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. In pomeriggio-serata non si esclude il rischio di temporali sulla Toscana, mentre a fine giornata è previsto un peggioramento del tempo al Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione. In calo le temperature al Nord con il rischio di gelate nelle prime ore del mattino in pianura padana.

Meteo, la tendenza meteo per il weekend in Italia

Le previsioni meteo delineano tra mercoledì 18 notte e venerdì 20 l'arrivo di una nuova perturbazione lungo il Mediterraneo. Si tratta della n.11 del mese di febbraio associata anche ad un profondo ciclone in grado di portare l’ennesima forte ondata di maltempo sull’Italia. Giovedì 19 febbraio 2026 maltempo diffuso sulle regioni del Centro-Nord, Campania e Sardegna con fenomeni temporaleschi intensi e nuove allerte meteo. Il maltempo raggiungerà con il passare delle ore anche Nord-Est, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Forti nevicate sono previste oltre gli 800-1000 metri sui rilievi del Nord, ma anche in Sardegna sopra i 1000-1200 metri. In serata si intravede un miglioramento nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud permane il maltempo con fenomeni temporaleschi intensi su Campania e nordovest della Calabria, e ancora in Sardegna. Attenzione ai venti di burrasca con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026 bel tempo diffuso al Nord e schiarite in Sardegna e lungo le regioni centrali tirreniche. Non si escludono rovesci e temporali sulla Calabria tirrenica. La tendenza successiva, in vista del weekend del 21-22 febbraio 2026, delinea un miglioramento generale con la rimonta dell'alta pressione che dalla Spagna raggiungerà anche il nostro Paese. Al via una fase climatica nuova con maggiore stabilità atmosferica e temperature in risalita oltre le medie stagionali.