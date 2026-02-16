Meteo, che tempo farà nella settimana di Carnevale?

Ancora maltempo in Italia per il passaggio della perturbazione n.10 del mese. Piogge e rovesci lungo tutto lo stivale con tanto di allerta meteo gialla diramata nelle regioni del Sud. Scopriamo le previsioni meteo per la settimana di Carnevale.

Meteo, Italia nella morsa delle perturbazioni e del maltempo

Prosegue il transito di perturbazioni atlantiche in Italia. Dopo il passaggio della tempesta Oriana, la perturbazione n.9 di febbraio 2026 che ha interessato gran parte del Paese nel weekend di San Valentino, la settimana di Carnevale 2026 si apre ancora una volta nel segno del maltempo.

Il transito della perturbazione n.10 del mese ha riportato piogge lungo tutto lo stivale e neve ad alta quota sul settore alpino oltre gli 800 metri. Martedì 17 febbraio 2026 si delinea una tregua dal maltempo anche se al Sud sono previste ancora piogge. In realtà tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con maltempo estremo in gran parte del Nord e Centro-Sud con un brusco calo anche delle temperature.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 16 febbraio 2026: nuvole in gran parte del Paese con il rischio di pigge diffuse sul Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nevicate abbondanti sulle Alpi in generale oltre gli 800 metri di quota. Nel pomeriggio maltempo diffuso nelle regioni del Centro-Sud e Sicilia con neve lungo sull’Appennino Centrale, ma solo al di sopra di 1300-1500 metri. In calo le temperature minime e massime lungo tutto lo stivale.



Martedì 17 febbraio 2026 clima instabile e variabile con piogge al Sud e Sicilia, nubi sparse lungo le Alpi di confine e in Valle d'Aosta. Nel resto del Paese torna il bel tempo con sole. Attenzione ai venti per la presenza di fortissime raffiche oltre i 110 km/h in tra Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Calabria, Sicilia e Ionio meridionale. Non si esclude il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature massime in calo al Sud e Isole, stabili al Centro e in crescita al Nord.

La tendenza meteo per la parte centrale della settimana in Italia

Le previsioni meteo per la parte centrale della settimana delineano ancora un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali. In arrivo nuovi sistemi perturbati alternati a temporanee rimonte anticicloniche in un clima lontanamente invernale visto che le temperature si mantengono sempre al di sopra dei valori del periodo con uno scarto di +5/6°.

Nel dettaglio tra giovedì e venerdì è previsto il passaggio della perturbazione n.11 del mese di febbraio che riporterà una nuova ondata di maltempo diffuso in tutta Italia. Mercoledì 18 febbraio 2026 tempo stabile e soleggiato in particolare nelle regioni del Nord, adriatiche e Sicilia.

Tempo variabile nel resto del Paese con nuvole diffuse su Sardegna occidentale, Toscana, Umbria, alto Lazio, bassa Campania e Calabria tirrenica dove, tra pomeriggio e sera, saranno possibili isolate piogge. Con l'arrivo della nuova perturbazione si delinea anche un calo delle temperature che saranno in lieve diminuzione al Nord, con deboli gelate all’alba in pianura padana; in crescita, invece, sulle Isole per l’arrivo di aria più mite.

Nella giornata di giovedì 18 febbraio 2026 maltempo lungo tutto lo stivale: dalle regioni del Centro-Nord alla Campania e Sicilia con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti tali da far scattare anche allerte meteo. Torna anche la neve su Alpi e Prealpi e sull’Appennino settentrionale, inizialmente anche sotto i 1000 metri. La nuova fase perturbata sarà accompagnata anche forti raffiche di vento con burrasche di tempesta anche oltre i 100 km/h.

La tendenza successiva delinea un possibile miglioramento del tempo nel weekend del 21-22 febbraio con una rimonta sub-tropicale dell’alta pressione che potrebbe dare il via ad una fase meteorologica nuova, di maggiore stabilità atmosferica per tutto il Paese per la fine di febbraio. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.