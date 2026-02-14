FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 15 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Allerta gialla per maltempo e criticità il 15 febbraio 2026 in Italia: tutte le zone e regioni interessate.
Clima14 Febbraio 2026 - ore 20:25 - Redatto da Meteo.it
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 15 febbraio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 15 febbraio 2026

Piogge e temporali anche nella giornata di domenica 15 febbraio 2026 in Italia. Nelle ultime 24h una violenta ed estrema ondata di maltempo ha interessato gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo. Anche domani, domenica 15 febbraio 2026, scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali nelle seguenti regioni e zone:  

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Meteo, allerta gialla il 15 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre per il 15 febbraio 2026 scatta lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico diramato dalla Protezione Civile nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata dalla Protezione Civile per il 15 febbraio 2026 in 10 regioni. Ecco nel dettaglio le zone a rischio:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Montagna romagnola;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
