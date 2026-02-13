Meteo, allerta arancione e gialla a San Valentino, 14 febbraio 2026, in Italia: ecco dove
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, un nuovo stato di allerta meteo arancione e gialla da Nord a Sud. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.
Allerta arancione a San Valentino 2026 in Italia: le regioni coinvolte il 14 febbraio
Si preannuncia un San Valentino 2026 bagnato in gran parte d'Italia per il transito di una nuova ed intensa perturbazione. Piogge e temporali da Nord a Sud, ma anche fenomeni estremi tali da far scattare l'allerta arancione per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.
Nel dettaglio l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico è stata emessa per il 14 febbraio 2026 nelle regioni e zone:
- Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese;
- Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino del Liri, Bacini di Roma;
- Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu.
Non solo, massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico comunicata il 14 febbraio 2026 in:
- Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene;
- Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu.
Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla a San Valentino, 14 febbraio 2026
Piogge e temporali diffusi nella giornata di San Valentino 2026 in Italia. Il passaggio di una nuova ed intensa perturbazione riporta il maltempo con fenomeni temporaleschi abbondanti in diverse regioni d'Italia. Sono 7 le regioni a rischio dove il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 14 febbraio 2026:
- Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
- Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
- Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
Non è da sottovalutare anche lo stato di allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile per rischio idraulico il giorno di San Valentino 2026 nelle regioni e zone:
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;
- Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
- Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
- Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;
- Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio;
- Umbria: Chiani - Paglia.
Infine massima attenzione anche all'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diffusa per sabato 14 febbraio 2026 nelle seguenti zone:
- Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento;
- Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna romagnola;
- Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
- Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
- Sardegna: Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
- Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto;
- Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.