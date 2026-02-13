Meteo, allerta arancione e gialla a San Valentino, 14 febbraio 2026, in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, un nuovo stato di allerta meteo arancione e gialla da Nord a Sud. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Allerta arancione a San Valentino 2026 in Italia: le regioni coinvolte il 14 febbraio

Si preannuncia un San Valentino 2026 bagnato in gran parte d'Italia per il transito di una nuova ed intensa perturbazione. Piogge e temporali da Nord a Sud, ma anche fenomeni estremi tali da far scattare l'allerta arancione per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Nel dettaglio l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico è stata emessa per il 14 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

Campania : Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Emilia Romagna : Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese;

: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese; Lazio : Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino del Liri, Bacini di Roma;

: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino del Liri, Bacini di Roma; Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu.

Non solo, massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico comunicata il 14 febbraio 2026 in:

Lazio : Bacini Costieri Nord, Aniene;

: Bacini Costieri Nord, Aniene; Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla a San Valentino, 14 febbraio 2026

Piogge e temporali diffusi nella giornata di San Valentino 2026 in Italia. Il passaggio di una nuova ed intensa perturbazione riporta il maltempo con fenomeni temporaleschi abbondanti in diverse regioni d'Italia. Sono 7 le regioni a rischio dove il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 14 febbraio 2026:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Salento;

: Bacini del Lato e del Lenne, Salento; Sicilia : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria; Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non è da sottovalutare anche lo stato di allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile per rischio idraulico il giorno di San Valentino 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Emilia Romagna : Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lazio : Bacini Costieri Sud, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;

: Bacini Costieri Sud, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma; Sardegna : Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;

: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio - Pischilappiu; Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia.

Infine massima attenzione anche all'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diffusa per sabato 14 febbraio 2026 nelle seguenti zone: