Maltempo in Sicilia, vento forte a Trapani: cade un albero su un'auto

@localteam

Il forte vento che si sta abbattendo sulla Sicilia e in particolare sulla Provincia di Trapani sta provocando nuovi disagi e danni su tutto il territorio. Tra alberi abbattuti, mareggiate lungo la costa e voli dirottati, la situazione resta sotto osservazione.

Albero cade in un cortile a Trapani: auto e scooter danneggiati

Nella serata di giovedì 12 febbraio, un albero di grosse dimensioni è caduto all’interno di un cortile condominiale a Trapani. Il tronco si è abbattuto sulla cancellata, colpendo due auto e uno scooter parcheggiati nelle vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono significativi.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di interventi legati al maltempo che sta interessando l’intera provincia.

Mareggiata a Marausa e allo Stagnone di Marsala

A Marausa e sul litorale Stagnone, nel territorio di Marsala, la mareggiata ha nuovamente portato acqua marina e detriti fin sulla sede stradale. Le forti raffiche di vento e il moto ondoso hanno messo a dura prova le zone costiere, già interessate nelle scorse settimane da fenomeni simili.

A Marsala, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diversi punti sensibili della città, in particolare per pali e cartelli pubblicitari pericolanti. Uno di questi è già caduto, mentre ulteriori verifiche sono in corso nelle aree più alberate.

37 interventi dei Vigili del Fuoco tra Trapani e Alcamo

Dalle ore 20 del 12 febbraio alle 9 del mattino successivo, sono stati complessivamente 37 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco. Le operazioni hanno riguardato soprattutto alberi pericolanti sulla sede stradale, lamiere divelte e pali instabili.

Gli interventi si sono concentrati principalmente nei territori di Trapani e Alcamo. Durante la notte, oltre al dispositivo ordinario di soccorso, è stata attivata una squadra aggiuntiva proveniente dal comando di Enna. Per la giornata odierna è previsto un ulteriore potenziamento del dispositivo con 10 unità operative presso la sede centrale, per far fronte agli interventi ancora in coda.

Allerta meteo in Sicilia: verde in gran parte dell’isola, gialla a est

Oggi in gran parte della Sicilia è in vigore l’allerta verde, mentre nella parte orientale dell’Isola alcune province sono in fase gialla. Nonostante il livello di allerta non elevato, anche questa mattina si registrano forti raffiche di vento.

Le condizioni meteo hanno avuto ripercussioni anche sul traffico aereo: tre voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Birgi verso Palermo a causa del vento intenso che ha reso difficoltose le operazioni di atterraggio.

Petrosino: chiuso il Lungomare Biscione per motivi di sicurezza

A Petrosino, con un’ordinanza emessa a tutela della pubblica e privata incolumità, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di Lungomare Biscione, dal civico 3 lungo l’attraversamento di Piazza Biscione fino all’intersezione con via Giardinello, oltre a un tratto di via Sibiliana.

Il provvedimento è stato adottato in considerazione dell’allerta meteo regionale, per i forti venti di burrasca e le mareggiate che stanno interessando la costa. La chiusura resta in vigore fino al cessato pericolo e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Con le mareggiate delle scorse settimane, la strada del litorale Biscione era già stata ricoperta da alghe e detriti, rendendo necessario un nuovo intervento per garantire la piena percorribilità.