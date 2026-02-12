FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta arancione e scuole chiuse in Calabria e gialla in altre zone d'Italia il 13 febbraio 2026: le regioni a rischio

Doppia allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per venerdì 13 febbraio 2026 in Italia: arancione in Calabria e gialla in altre zone del Paese.
Clima12 Febbraio 2026 - ore 17:50 - Redatto da Meteo.it
La Protezione Civile ha comunicato un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per venerdì 13 febbraio 2026 in Italia. Tra le regioni più a rischio ancora la Calabria dove, nelle ultime ore, si sono registrati danni e disagi importanti.

Allerta arancione il 13 febbraio 2026 in Calabria: zone critiche e scuole chiuse

Non si placa la violenta ed estrema ondata di maltempo che da giorni sta interessando la Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per venerdì 13 febbraio 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo arancione che comporta una criticità di rischio moderato con fenomeni meteorologici più intensi e diffusi che potrebbero causare pericoli significativi per persone e cose con possibili danni a edifici, infrastrutture e attività. Per questo motivo la Protezione Civile invita all'adozione di misure di auto protezione come chiusure di scuole/parchi e massima attenzione alla viabilità.

Nel dettaglio la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione per venerdì 13 febbraio 2026 in Calabria per rischio piogge e temporali, ma anche per rischio idraulico e idrogeologico nelle seguenti zone:

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Scuole chiuse in Calabria il 13 febbraio 2026: ecco dove

In vista dell'allerta meteo arancione per la presenza di condizioni estreme di maltempo, è prevista la chiusura delle scuole in Calabria. Al momento scuole chiuse per la giornata del 13 febbraio 2026 nelle seguenti province:

  • Provincia di Catanzaro
  • Conflenti
  • Gizzeria
  • Grimaldi
  • Lamezia Terme
  • Martirano Lombardo
  • Monterosso
  • Paterno
  • Polia
  • Provincia di Cosenza
  • Altomonte
  • Amantea
  • Belvedere Marittimo
  • Cerisano
  • Guardia Piemontese
  • Lago
  • Longobardi
  • Papasidero
  • Rende
  • San Donato di Ninea
  • Provincia di Reggio Calabria
  • Delianuova
  • Polistena
  • Rosarno
  • Provincia di Vibo Valentia
  • Serra San Bruno
  • Vibo Valentia

Maltempo in Italia: scatta anche l'allerta gialla il 13 febbraio 2026

Non solo, sempre per venerdì 13 febbraio 2026 scatta anche l'allerta gialla per maltempo e piogge diffuse in gran parte del Centro-Sud e Isole. Il Dipartimento della Protezione ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Da segnalare anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico emessa per venerdì 13 febbraio 2026 in:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Protezione Civile per venerdì 13 febbraio 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Medio Tevere.
