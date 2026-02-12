FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Freddo intenso a metà febbraio: aria polare verso l'Europa, cosa ...

Freddo intenso a metà febbraio: aria polare verso l'Europa, cosa cambia in Italia

Da metà febbraio una vasta massa d'aria polare investirà l'Europa: cosa cambia in Italia.
Clima12 Febbraio 2026 - ore 11:59 - Redatto da Meteo.it
Clima12 Febbraio 2026 - ore 11:59 - Redatto da Meteo.it

Quando sembrava avviato verso la conclusione, l’inverno è pronto a tornare protagonista con un’irruzione intensa di aria gelida. Intorno alla metà di febbraio una vasta massa d’aria polare investirà l’Europa centro-settentrionale, determinando un brusco peggioramento delle condizioni meteo e un sensibile calo delle temperature.

Il clima subirà così un cambiamento netto, con scenari tipicamente invernali e valori termici in forte diminuzione. Gli effetti di questa svolta si faranno sentire anche sull’Italia, dove terminerà una prolungata fase dominata da precipitazioni diffuse e da un clima insolitamente mite.

Freddo intenso a metà febbraio, la tendenza meteo in Italia

La fase più intensa del freddo interesserà dapprima l’Europa centro-settentrionale, dove Paesi come Germania, Danimarca, Polonia e Austria saranno investiti da un’irruzione artica capace di riportare la neve fino in pianura e di far crollare bruscamente le temperature.

L’arrivo di questa massa d’aria gelida determinerà un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche, con scenari pienamente invernali e un sensibile abbassamento dello zero termico.

Lo spostamento del nucleo freddo verso sud contribuirà alla formazione e al rafforzamento di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo.

Questo vortice agirà come un richiamo per ulteriori correnti fredde, convogliandole direttamente verso l’area italiana e modificando in poche ore l’assetto meteorologico su buona parte del continente. Anche l’Italia sarà coinvolta in modo significativo da questa svolta. Le prime nevicate interesseranno l’arco alpino, con accumuli via via più consistenti.

Con il consolidarsi della depressione mediterranea, la neve si estenderà alle regioni centrali, raggiungendo quote collinari e localmente più basse. Le zone più esposte saranno quelle affacciate sull’Adriatico e l’Appennino tra Emilia-Romagna e Marche, dove sono attese precipitazioni nevose abbondanti.

Il paesaggio potrà tornare imbiancato anche lontano dalle montagne. Le temperature subiranno una diminuzione marcata in tutto il Paese. Il freddo sarà accentuato dalla presenza di venti sostenuti di Bora e Tramontana, che renderanno l’aria ancora più pungente.

Meteo, quando finirà il maltempo?

Da diverse settimane l’Italia è interessata da continui impulsi perturbati di origine atlantica che, dopo aver attraversato l’Europa occidentale con piogge abbondanti e localmente critiche, hanno raggiunto anche il nostro Paese.

Il susseguirsi ravvicinato di questi fronti ha mantenuto condizioni instabili, con precipitazioni frequenti e poche tregue tra un passaggio e l’altro. È quindi comprensibile domandarsi quando questa lunga fase piovosa potrà concedere una pausa più duratura.

A partire dalla metà del mese, però, qualcosa inizierà gradualmente a modificarsi nella disposizione delle correnti. Non si tratterà di un cambio repentino verso l’alta pressione e il tempo stabile, ma piuttosto di una riorganizzazione più dinamica dell’atmosfera.

Il meccanismo che ha alimentato piogge diffuse e insistenti tenderà infatti a indebolirsi. Le precipitazioni diventeranno meno continue e più distribuite in modo irregolare sul territorio. I sistemi perturbati continueranno a transitare, ma con intervalli asciutti più frequenti tra un episodio e l’altro.

In questo quadro potranno inserirsi anche brevi afflussi di aria più fresca, capaci di riportare le temperature al di sotto delle medie stagionali, senza però avviare una fase fredda stabile e prolungata.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Aria gelida dalla Lapponia verso l'Europa: cosa succederà in Italia?
    Clima12 Febbraio 2026

    Aria gelida dalla Lapponia verso l'Europa: cosa succederà in Italia?

    Dopo un lungo periodo segnato da condizioni anomale e temperature superiori alla media stagionale, sull’Italia è in arrivo una netta svolta meteo per effetto di correnti fredde provenienti dal Nord Europa.
  • Meteo weekend: ciclone di San Valentino, piogge e vento su molte regioni
    Clima12 Febbraio 2026

    Meteo weekend: ciclone di San Valentino, piogge e vento su molte regioni

    Maltempo diffuso in Italia durante il weekend di San Valentino 2026: piogge e venti burrascosi con il rischio di mareggiate lungo le coste.
  • Tempesta di neve sull'Etna: paura per cinque persone bloccate in macchina - Immagini
    Clima12 Febbraio 2026

    Tempesta di neve sull'Etna: paura per cinque persone bloccate in macchina - Immagini

    Tempesta di neve si abbatte sull'Etna: tanta paura per cinque persone rimaste bloccate in macchina durante la bufera di neve
  • Maltempo in Calabria: raffiche fino a 137 km/h, traffico ferroviario in tilt e un albero crolla su una vettura nel Vibonese
    Clima12 Febbraio 2026

    Maltempo in Calabria: raffiche fino a 137 km/h, traffico ferroviario in tilt e un albero crolla su una vettura nel Vibonese

    Una violenta ondata di maltempo sta interessando la Calabria: raffiche di vento fino a 137 km/h con danni e disagi alla circolazione dei treni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
Tendenza12 Febbraio 2026
Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
Una nuova tempesta (Oriana) si abbatte nel weekend di San Valentino sull'Italia con forti venti, piogge e mareggiate. Si profila un calo termico.
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
Tendenza11 Febbraio 2026
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
La tendenza meteo per il weekend del 14-15 febbraio vede il passaggio di un nuovo ciclone che darà vita a un severo maltempo con calo termico.
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Tendenza10 Febbraio 2026
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Dopo una breve tregua venerdì 13, torneranno fenomeni intensi e abbondanti, sotto forma di rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Massima attenzione anche al vento
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Febbraio ore 16:43

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154