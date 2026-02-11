Meteo, allerta arancione e gialla il 12 febbraio 2026 in Italia: le regioni coinvolte

Nuova ondata di maltempo in Italia con la Protezione Civile che ha diramato per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Scopriamo tutte le zone e regioni a rischio.

Allerta arancione il 12 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta arancione per maltempo e criticità il 12 febbraio 2026 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione indica un livello di criticità moderata per fenomeni meteo intensi, pericolosi per l'incolumità delle persone e con potenziali danni diffusi. Non si esclude il rischio di allagamenti, frane, forti venti o temporali che invita alla massima prudenza con una conseguente limitazione degli spostamenti e in alcuni casi anche la chiusura di scuole, parchi e sottopassi.

L'allerta arancione di moderata criticità il 12 febbraio 2026 scatta per rischio temporali e piogge in due regioni d'Italia:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Non solo, massima attenzione anche per l'allerta arancione diramata per rischio idraulico e idrogeologico il 12 febbraio 2026 nelle seguenti regioni:

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 12 febbraio 2026

La Protezione Civile ha comunicato per giovedì 12 febbraio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e piogge. Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio è previsto il transito di una nuova perturbazione diretta verso le regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per maltempo e piogge il 12 febbraio 2026:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Puglia : Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Attenzione: il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per il 12 febbraio 2026 anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico indica la probabilità che si verifichino alluvioni, inondazioni o allagamenti in un determinato territorio, causati dal superamento dei livelli idrometrici critici dei corsi d'acqua. Sono tre le regioni a rischio: Sicilia, Sardegna e Calabria. Ecco nel dettaglio le zone:

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sardegna : Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;

: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Infine non è da sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico il 12 febbraio 2026 nelle seguenti regioni e zone: