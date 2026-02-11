San Valentino bagnato dalle piogge: tutta l’Italia nel mirino del maltempo

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo: sono in arrivo due intense perturbazioni dirette verso le regioni del Centro-Sud e Isole. In arrivo temporali e rovesci diffusi con il rischio di nuove allerte meteo per venti di burrasca e rischio mareggiate.

Meteo, ancora maltempo in Italia: in arrivo nuove perturbazioni

Non si placa l'ondata di maltempo diffuso che da settimane sta interessando gran parte dell'Italia. Nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, con il passaggio della perturbazione n.7 del mese tornano piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Sud, Nord-Est e le Isole maggiori.

Anche domani, giovedì 12 febbraio 2026 è atteso l'arrivo della perturbazione n.8 con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti sulla Sardegna e poi in rapida diffusione anche sulla Sicilia e le regioni del Centro-Sud.

Il Nord sarà interessato solo marginalmente da entrambe le perturbazioni. Non mancherà la neve sulle Alpi, ma solo a quote molto elevate per via delle temperature miti. Attenzione per i venti: previsti fortissime raffiche di burrasca, in rinforzo da domani, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte, in particolare quelle occidentali.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026: migliora il tempo nelle prime ore del mattino al Nord-Ovest, mentre la neve continua a cadere sulle Alpi occidentali. Piogge a Nord-Est ed Emilia Romagna, ma anche in gran parte del Paese. Allerta per fenomeni temporaleschi intensi e diffusi al Centro-Sud in Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Giovedì 12 febbraio 2026 tempo in peggioramento sin dalle prime ore del mattino con piogge e rovesci diffusi a Nord-Est, Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio il maltempo raggiungerà anche il Nord-Est. Particolare attenzione rivolta all'intensificazione dei venti che si faranno sempre più forti con il rischio di mareggiate lungo le coste interessate. Stabili e senza grandi variazioni le temperature.

Meteo, che tempo farà nel weekend di San Valentino 2026?

La fase climatica dinamica, turbolenta e perturbata che sta interessando l'Italia nelle prime settimane di febbraio 2026 è destinata a perdurare ancora a lungo. Anche nel weekend di San Valentino 2026, per intenderci quello del 14-15 febbraio, l'Italia sarà nel mirino del maltempo per il passaggio della perturbazione n.9 del mese accompagnata anche da una massa d’aria di origine polare marittima. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio ancora piogge e rovesci intensi con il rischio di nuove pesanti situazioni di criticità.

Venerdì 13 febbraio 2026 breve tregua dal maltempo con le ultime piogge nelle prime ore del mattino su Puglia, Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese nuvole sparse, mentre nel pomeriggio tornano i temporali sulla Sardegna e in serata in gran parte del Centro-Nord.

Nella giornata di sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino 2026, piogge e temporali nel resto del Paese con il rischio di nubifragi, prima sulla Sardegna poi a seguire sulle regioni tirreniche, in Umbria, all’estremo Nord-Est e sulla Puglia meridionale. Ancora incerta l'evoluzione meteo anche se il consiglio è di prestare attenzione alle eventuali allerte meteo emesse nei prossimi giorni dalla Protezione Civile. Sulle Alpi previste nevicate a quote superiori i 1000-1300 metri.

Domenica 15 febbraio 2026 piogge e temporali sulle regioni del medio Adriatico, Sud e Sicilia, mentre nel resto d'Italia si delinea un miglioramento. Massima attenzione ai venti; dopo una temporanea attenuazione nella giornata di venerdì, in vista del weekend, tra sabato e domenica, sono previste fortissime raffiche di vento anche superiori ai 100 km/h con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Non solo, è previsto poi un calo deciso delle temperature complice l'arrivo di una massa d'aria gelida sul Mediterraneo centrale con uno sbalzo termico marcato.