Meteo, allerta gialla l'11 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il giorno 11 febbraio 2026 in Italia. Le regioni e zone a rischio.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 11 febbraio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in Italia.

Maltempo in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla per piogge l'11 febbraio 2026

Dopo una breve tregua dal maltempo l'Italia torna a fare i conti con una nuova intensa e violenta ondata di maltempo. Nelle prossime ore il transito di una perturbazione, seguita a ruota da un'altra, riporterà piogge e temporali in gran parte del Paese. Tra le zone più colpite ci sono, ancora una volta, le regioni del Centro-Sud e le Isole che da settimane sono nel mirino di un via vai continuo di sistemi perturbati.

Nella giornata di mercoledì 11 febbraio 2026 scatta l'allerta meteo gialla per piogge e temporali nelle regioni e zone:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
  • Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Meteo, allerta gialla per criticità l'11 febbraio 2026 in Italia

Attenzione in Italia anche per l'allerta gialla diramata per rischio idraulico nelle regioni del Centro-Sud. Il transito di diverse perturbazioni atlantiche fa nuovamente salire il livello di allerta con la Protezione Civile che ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che si verifichino allagamenti, inondazioni o alluvioni causati dall'esondazione di corsi d'acqua o dal cedimento di argini, con conseguenti danni a persone, beni e infrastrutture. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta gialla per rischio idraulico l'11 febbraio 2026:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato d'allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico l'11 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
  • Toscana: Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima;
  • Umbria: Chiani - Paglia, Medio Tevere.
