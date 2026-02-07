Meteo, allerta gialla l'8 febbraio 2026 per maltempo in Italia: le regioni a rischio

Prosegue lo stato di allerta meteo gialla anche nella giornata di domani, domenica 8 febbraio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le zone e regioni coinvolte.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge l'8 febbraio 2026

Una domenica "bagnata" in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per domenica 8 febbraio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla in Italia per piogge e temporali. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da far scattare lo stato d'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla il giorno 8 febbraio 2026 in Italia:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico l'8 febbraio 2026

Sempre per domenica 8 febbraio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico diramato emessa dal Dipartimento della Protezione Civile in una sola regione. Si tratta della Calabria e nello specifico delle seguenti zone:

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico in diverse regioni. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico l'8 febbraio 2026 in Italia: