Meteo, allerta gialla l'8 febbraio 2026 per maltempo in Italia: le regioni a rischio
Prosegue lo stato di allerta meteo gialla anche nella giornata di domani, domenica 8 febbraio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le zone e regioni coinvolte.
Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge l'8 febbraio 2026
Una domenica "bagnata" in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per domenica 8 febbraio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla in Italia per piogge e temporali. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da far scattare lo stato d'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.
Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla il giorno 8 febbraio 2026 in Italia:
- Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico l'8 febbraio 2026
Sempre per domenica 8 febbraio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico diramato emessa dal Dipartimento della Protezione Civile in una sola regione. Si tratta della Calabria e nello specifico delle seguenti zone:
Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
Massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico in diverse regioni. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità
Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico l'8 febbraio 2026 in Italia:
- Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
- Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
- Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
- Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.