FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla l'8 febbraio 2026 per maltempo in Italia: l...

Meteo, allerta gialla l'8 febbraio 2026 per maltempo in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta gialla in Italia nella giornata di domenica 8 febbraio 2026: tutte le zone interessate.
Clima7 Febbraio 2026 - ore 20:11 - Redatto da Meteo.it
Clima7 Febbraio 2026 - ore 20:11 - Redatto da Meteo.it

Prosegue lo stato di allerta meteo gialla anche nella giornata di domani, domenica 8 febbraio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le zone e regioni coinvolte.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge l'8 febbraio 2026

Una domenica "bagnata" in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per domenica 8 febbraio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla in Italia per piogge e temporali. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da far scattare lo stato d'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla il giorno 8 febbraio 2026 in Italia:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico l'8 febbraio 2026

Sempre per domenica 8 febbraio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico diramato emessa dal Dipartimento della Protezione Civile in una sola regione. Si tratta della Calabria e nello specifico delle seguenti zone:

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico in diverse regioni. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico l'8 febbraio 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, maltempo in Italia nel weekend e inizio settimana: le previsioni
    Clima7 Febbraio 2026

    Meteo, maltempo in Italia nel weekend e inizio settimana: le previsioni

    Ancora maltempo diffuso in Italia nel primo weekend di febbraio 2026 e inizio della prossima settimana: clima perturbato da Nord a Sud.
  • Meteo, allerta gialla per maltempo il 7 febbraio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima6 Febbraio 2026

    Meteo, allerta gialla per maltempo il 7 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

    Nuovo stato di allerta meteo gialla il 7 febbraio 2026 in Italia per rischio piogge e criticità. Tutte le regioni e zone interessate.
  • Meteo Italia weekend: piogge intense al Centro-Sud, neve sulle Alpi e rischio idrogeologico
    Clima6 Febbraio 2026

    Meteo Italia weekend: piogge intense al Centro-Sud, neve sulle Alpi e rischio idrogeologico

    Si preannuncia un fine settimana all'insegna del maltempo in Italia con piogge e criticità nelle regioni del Centro-Sud. Le previsioni meteo.
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco dove
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco dove

    Duplice allerta meteo arancione e gialla il 6 febbraio 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le regioni e zone a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo protagonista anche settimana prossima: la tendenza da martedì 10 febbraio
Tendenza7 Febbraio 2026
Meteo, maltempo protagonista anche settimana prossima: la tendenza da martedì 10 febbraio
Nessuna tregua in vista per l'Italia: nuove perturbazioni in arrivo almeno fino al weekend di San Valentino, con maltempo e vento forte
Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana
Tendenza6 Febbraio 2026
Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana
L’Italia continuerà a rimanere esposta al transito di numerose perturbazioni che manterranno condizioni di marcata variabilità, con fasi piovose associate anche a forti venti
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Tendenza5 Febbraio 2026
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 07 Febbraio ore 20:12

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154