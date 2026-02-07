Meteo, maltempo in Italia nel weekend e inizio settimana: le previsioni

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo. Piogge e rovesci diffusi non solo nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio, ma anche all'inizio della prossima settimana per il transito di varie perturbazioni lungo tutto lo stivale.

Meteo, Italia travolta dal maltempo: piogge ed allerte in diverse regione

L'alta pressione è ancora molto lontana dall'Italia interessata nelle ultime settimana dal passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche responsabili di una diffusa fase di maltempo. Anche nel primo weekend di febbraio si delineano condizioni climatiche instabili e variabili segnate dal passaggio di una doppia perturbazione. Si tratta della n.6 del mese che non si profila particolarmente intensa pur interessando gran parte del Paese. Piogge abbondanti e diffuse nelle regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare l'allerta meteo. Anche l'inizio della prossima settimana si delinea una condizione climatica simile per l'arrivo della perturbazione n.7 tra la notte di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio con piogge diffuse sulle regioni del Centro-Sud. A seguire, da giovedì 12 febbraio, il transito della perturbazione numero 8 diretta verso il nostro Paese: in particolare sulle regioni del Centro-Sud mentre solo marginalmente sul Nord Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 8 febbraio 2026: schiarite ed annuvolamenti su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia sud-orientale. Piogge e temporali nel resto d'Italia con il rischio di fenomeni intensi su Liguria, Piemonte, Appennino emiliano, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. La neve torna ad imbiancare Alpi occidentali e Appennino settentrionale intorno a 1200-1300 metri, sull’Appennino centrale intorno a 1400-1500 metri. In serata è previsto un peggioramento generale del tempo in Sicilia con rovesci che interesseranno anche i settori centro-occidentali. Stabili o in lieve calo le temperature con valori per lo più nella media del periodo.

Lunedì 9 febbraio 2026 nuvole sparse in gran parte del Paese con il rischio di piogge diffuse su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Non si esclude il rischio di temporali anche su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Marche. La neve torna sulle Alpi Marittime e sull’Appennino settentrionale intorno ai 1000-1300 metri. In calo le temperature nelle regioni di Nord-Est, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Calabria anche se i valori in linea con la media del periodo.

Meteo, che tempo farà ad inizio settimana?

La tendenza meteo per l'inizio della seconda settimana di febbraio 2026 delinea una continuità dal punto di vista climatico con l'Italia esposta ad un flusso di correnti occidentali in cui si muoveranno una serie di perturbazioni in arrivo dall'Atlantico. Ancora maltempo diffuso con rovesci e temporali lungo tutto lo stivale senza alcun possibile ritorno dell'alta pressione. Almeno fino a venerdì 13 febbraio 2026 sono previsti fenomeni temporaleschi diffusi, mentre dal punto di vista termico le temperature si manteranno sopra la media. Per il prossimo fine settimana e l'inizio della settimana successiva si intravede l'arrivo di una massa d'aria fredda che potrebbe far crollare le temperature su valori dal sapore più invernale.

Martedì 10 febbraio 2026 alternanza di schiarite e nuvole, mentre piogge residue su Calabria, Puglia e Sicilia. Nuvole sparse al Centro-Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione diretta verso le zone di Nord-Ovest. In serata piogge diffuse lungo il versante tirrenico della penisola e il nord della Sardegna con fenomeni più sporadici tra bassa Lombardia, Emilia e Veneto. In calo le temperature minime, mentre in crescita le massime.

Da mercoledì 11 febbraio 2026 maltempo diffuso nelle regioni del Centro-Sud e Isole per il transito di una nuova perturbazione che si farà sentire anche al Nord con piogge residue. Dati alla mano il maltempo dovrebbe farsi sentire anche nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026 con piogge e temporali accompagnati da forti raffiche di vento con conseguenti mari agitati. Nel corso del weekend di San Valentino ancora tempo perturbato nelle regioni del Centro-Nord con l'afflusso di aria più fredda favorevole al ritorno della neve. Per conferme e indicazioni più attendibili vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.