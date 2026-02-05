Meteo Italia, prosegue l’ondata di maltempo con piogge, neve e vento: le previsioni

La seconda parte della settimana è ancora nel segno del maltempo in Italia per il transito di una serie di perturbazioni. Piogge e rovesci da Nord a Sud con fenomeni intensi ed abbondanti tali da far scattare anche le allerte meteo.

Meteo, una nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia

Il maltempo si conferma l'indiscusso protagonista del mese di febbraio 2026 per il passaggio di varie perturbazioni che, da settimane, hanno colpito gran parte del Paese. L'alta pressione è sempre più lontana e nelle prossime ore è previsto l'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione che porterà un peggioramento più significativo lungo tutto lo stivale. La perturbazione n.4 di febbraio, in arrivo nelle prossime ore, colpirà dapprima le regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti e il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Dati alla mano il tempo sarà perturbato ed instabile anche nel weekend con piogge e rovesci sulle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi - giovedì 5 febbraio 2026 - schiarite al Nord-Ovest, mentre piogge e temporali su Veneto, Toscana, Umbria e regioni del Sud. Deboli nevicate previste sulle Alpi Orientali oltre 1200-1300 metri. In serata è previsto un deciso peggioramento con rovesci insistenti nelle regioni di Nord-Ovest, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna e nevicate sulle zone alpine oltre gli 800-1000 metri. In aumento le temperature al Centro-Nord con valori in linea con il periodo.

Venerdì 6 febbraio 2026 piogge e temporali su gran parte d'Italia fatta eccezione per Sicilia e Sardegna. Nevicate sulle Alpi e l’Appennino Ligure oltre 1000 metri. Nel pomeriggio è previsto un generale miglioramento anche se non è da escludersi il rischio di sporadici temporali su alto Adriatico, basso Tirreno orientale e zone interne del Centro. Le temperature minime in crescita con valori quasi ovunque al di sopra dello zero. Attenzione alle raffiche di vento che, nelle regioni del Sud, potranno sfiorare anche gli 80-100 km/h.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

La tendenza meteo in vista del fine settimana delinea una situazione climatica ancora variabile ed instabile segnata dal passaggio di veloci perturbazioni. Nel dettaglio: sabato 7 febbraio 2026 piogge e temporali dalle prime ore del mattino su Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata è previsto un peggioramento del tempo nelle regioni del Sud, in particolare su Lazio e bassa Toscana. Non si escludono piogge anche nelle regioni del Centro Italia e Sicilia. La neve torna ad imbiancare le Alpi a quote superiori a 1500-1700 metri. In calo le temperature nelle regioni de Centro-Sud e Isole maggiori.

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 è previsto nuovamente un peggioramento in Sardegna e Calabria. Nel resto del Sud, invece, si intravede un miglioramento, ma non si escludono temporali sparsi sulla Campania. Piogge e temporali anche in Liguria ed Emilia Romagna. Dal punto di vista termico temperature in calo nelle regioni di Nord-Ovest.