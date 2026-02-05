FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia, prosegue l’ondata di maltempo con piogge, neve e ve...

Meteo Italia, prosegue l’ondata di maltempo con piogge, neve e vento: le previsioni

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo per il passaggio di una serie di perturbazioni. Nelle prossime ore nuova ondata di piogge e temporali.
Clima5 Febbraio 2026 - ore 18:21 - Redatto da Meteo.it
Clima5 Febbraio 2026 - ore 18:21 - Redatto da Meteo.it

La seconda parte della settimana è ancora nel segno del maltempo in Italia per il transito di una serie di perturbazioni. Piogge e rovesci da Nord a Sud con fenomeni intensi ed abbondanti tali da far scattare anche le allerte meteo.

Meteo, una nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia

Il maltempo si conferma l'indiscusso protagonista del mese di febbraio 2026 per il passaggio di varie perturbazioni che, da settimane, hanno colpito gran parte del Paese. L'alta pressione è sempre più lontana e nelle prossime ore è previsto l'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione che porterà un peggioramento più significativo lungo tutto lo stivale. La perturbazione n.4 di febbraio, in arrivo nelle prossime ore, colpirà dapprima le regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti e il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Dati alla mano il tempo sarà perturbato ed instabile anche nel weekend con piogge e rovesci sulle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi - giovedì 5 febbraio 2026 - schiarite al Nord-Ovest, mentre piogge e temporali su Veneto, Toscana, Umbria e regioni del Sud. Deboli nevicate previste sulle Alpi Orientali oltre 1200-1300 metri. In serata è previsto un deciso peggioramento con rovesci insistenti nelle regioni di Nord-Ovest, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna e nevicate sulle zone alpine oltre gli 800-1000 metri. In aumento le temperature al Centro-Nord con valori in linea con il periodo.

Venerdì 6 febbraio 2026 piogge e temporali su gran parte d'Italia fatta eccezione per Sicilia e Sardegna. Nevicate sulle Alpi e l’Appennino Ligure oltre 1000 metri. Nel pomeriggio è previsto un generale miglioramento anche se non è da escludersi il rischio di sporadici temporali su alto Adriatico, basso Tirreno orientale e zone interne del Centro. Le temperature minime in crescita con valori quasi ovunque al di sopra dello zero. Attenzione alle raffiche di vento che, nelle regioni del Sud, potranno sfiorare anche gli 80-100 km/h.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

La tendenza meteo in vista del fine settimana delinea una situazione climatica ancora variabile ed instabile segnata dal passaggio di veloci perturbazioni. Nel dettaglio: sabato 7 febbraio 2026 piogge e temporali dalle prime ore del mattino su Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata è previsto un peggioramento del tempo nelle regioni del Sud, in particolare su Lazio e bassa Toscana. Non si escludono piogge anche nelle regioni del Centro Italia e Sicilia. La neve torna ad imbiancare le Alpi a quote superiori a 1500-1700 metri. In calo le temperature nelle regioni de Centro-Sud e Isole maggiori.

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 è previsto nuovamente un peggioramento in Sardegna e Calabria. Nel resto del Sud, invece, si intravede un miglioramento, ma non si escludono temporali sparsi sulla Campania. Piogge e temporali anche in Liguria ed Emilia Romagna. Dal punto di vista termico temperature in calo nelle regioni di Nord-Ovest.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco dove
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco dove

    Duplice allerta meteo arancione e gialla il 6 febbraio 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, maltempo in Sardegna: piogge, vento e mari agitati fino al 9 febbraio
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo, maltempo in Sardegna: piogge, vento e mari agitati fino al 9 febbraio

    Piogge diffuse, venti sostenuti e temperature invernali accompagneranno la Sardegna per diversi giorni.
  • Meteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpino
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpino

    Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, appaiono sempre più probabili nevicate sulle Alpi anche a quote relativamente basse.
  • Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento: danni
    Clima5 Febbraio 2026

    Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento: danni

    Il forte maltempo che sta interessando la Puglia ha provocato numerosi danni in diverse località del Salento.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Tendenza5 Febbraio 2026
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio ore 19:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154