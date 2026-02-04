Meteo, allerta gialla il 5 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 5 febbraio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per piogge e criticità in Italia.

Maltempo e piogge in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 5 febbraio 2026

L'Italia è nel mirino di una serie di perturbazioni ed anche nella giornata di giovedì 5 febbraio 2026 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo in Italia. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi in gran parte del Paese, ma in particolare in alcune regioni dello stivale dove è stata diramata l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Nel dettaglio lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali è stata emessa il 5 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Meteo, allerta gialla per criticità il 5 febbraio 2026 in Italia

Sempre per giovedì 5 febbraio 2026 scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico in Italia che indica probabilità che si verifichino alluvioni, inondazioni o allagamenti causati dal superamento dei livelli critici nei corsi d'acqua. Nel dettaglio sono 3 le regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico il 5 febbraio 2026:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Emilia Romagna : Pianura modenese, Collina bolognese

: Pianura modenese, Collina bolognese Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri.

Infine è da non sottovalutare anche il bollettino di allerta meteo gialla diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per possibile rischio idrogeologico il 5 febbraio 2026 nelle regioni e zone: