FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 5 febbraio 2026 in Italia: le regioni a ...

Meteo, allerta gialla il 5 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla il 5 febbraio 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le regioni e zone interessate.
Clima4 Febbraio 2026 - ore 17:40 - Redatto da Meteo.it
Clima4 Febbraio 2026 - ore 17:40 - Redatto da Meteo.it

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 5 febbraio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per piogge e criticità in Italia.

Maltempo e piogge in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 5 febbraio 2026

L'Italia è nel mirino di una serie di perturbazioni ed anche nella giornata di giovedì 5 febbraio 2026 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo in Italia. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi in gran parte del Paese, ma in particolare in alcune regioni dello stivale dove è stata diramata l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Nel dettaglio lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali è stata emessa il 5 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Meteo, allerta gialla per criticità il 5 febbraio 2026 in Italia

Sempre per giovedì 5 febbraio 2026 scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico in Italia che indica probabilità che si verifichino alluvioni, inondazioni o allagamenti causati dal superamento dei livelli critici nei corsi d'acqua. Nel dettaglio sono 3 le regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico il 5 febbraio 2026:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Emilia Romagna: Pianura modenese, Collina bolognese
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri.

Infine è da non sottovalutare anche il bollettino di allerta meteo gialla diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per possibile rischio idrogeologico il 5 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere;
  • Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Piave pedemontano.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Improvviso riscaldamento stratosferico potrebbe portare a una primavera in ritardo
    Clima4 Febbraio 2026

    Improvviso riscaldamento stratosferico potrebbe portare a una primavera in ritardo

    La minaccia stratwarming sull'Italia: un riscaldamento stratosferico improvviso potrebbe far ritardare la primavera quest'anno.
  • Meteo, maltempo e piogge nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 in Italia: la tendenza
    Clima4 Febbraio 2026

    Meteo, maltempo e piogge nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 in Italia: la tendenza

    La circolazione atlantica continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, con il passaggio di più fronti perturbati fino al weekend: la tendenza.
  • Maltempo in Sicilia: nuova ondata con pioggia battente, vento forte e mare agitato
    Clima4 Febbraio 2026

    Maltempo in Sicilia: nuova ondata con pioggia battente, vento forte e mare agitato

    Attesi rovesci diffusi e venti fino a burrasca, con mareggiate lungo le coste più esposte; la Protezione Civile segnala però un peggioramento.
  • Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioni
    Clima4 Febbraio 2026

    Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioni

    L'Italia è nel mirino delle perturbazioni in questa prima settimana di febbraio 2026. Piogge e nevicate da Nord a Sud.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Febbraio ore 20:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154