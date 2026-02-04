Maltempo in Sicilia: nuova ondata con pioggia battente, vento forte e mare agitato

Il forte peggioramento delle condizioni meteo ha messo in seria difficoltà l’arcipelago delle Eolie. Le intense raffiche di scirocco hanno provocato un deciso aumento del moto ondoso. Il mare agitato ha imposto lo stop ai collegamenti con i mezzi veloci, rimasti fermi nei porti.

Al momento l’unico collegamento operativo da Milazzo è garantito dalla nave Nerea. Le onde hanno raggiunto le zone costiere più esposte, causando allagamenti e problemi alla viabilità. I collegamenti tra le isole risultano rallentati e numerosi sono i disagi per residenti e viaggiatori.

Maltempo in Sicilia, nuova ondata con pioggia battente

Un nuovo sistema perturbato di origine atlantica è in arrivo sul Mediterraneo occidentale e coinvolgerà in modo diretto le regioni del Centro-Sud, dando vita a una fase di marcato maltempo accompagnata da piogge estese e venti in rinforzo.

Anche la Sicilia sarà interessata dal peggioramento, tanto che la Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla valido per l’intero territorio isolano nella giornata di domani. Le precipitazioni sono attese fin dalle prime ore del mattino su gran parte della regione. I fenomeni potranno presentarsi sotto forma di rovesci o temporali.

Nel corso del pomeriggio le piogge tenderanno a concentrarsi maggiormente sulle aree centrali e occidentali dell’Isola. In alcune zone non si escludono episodi di forte intensità. I temporali potranno essere accompagnati da raffiche di vento sostenute e frequente attività elettrica.

I venti spireranno dai quadranti meridionali con intensità elevata. In seguito è prevista una rotazione delle correnti dai settori occidentali. Il moto ondoso sarà in aumento con nuove mareggiate lungo le coste più esposte.

Il quadro meteorologico richiede attenzione e prudenza. Tuttavia gli esperti invitano a evitare inutili allarmismi. Pur trattandosi di un peggioramento significativo, l’evento non raggiungerà la violenza del recente ciclone Harry. Si tratterà di una tipica fase di maltempo invernale, intensa ma ritenuta più gestibile rispetto agli eventi estremi dei giorni scorsi.

Meteo Sicilia, che tempo farà nel weekend?

La circolazione atlantica continuerà a inviare una serie di perturbazioni verso il Mediterraneo fino al termine della settimana. Dopo il passaggio previsto nella giornata di mercoledì, giovedì offrirà solo una tregua temporanea.

Qualche pioggia potrà ancora interessare il Nord-Est e le zone del basso Tirreno. Nel corso della serata, però, una nuova area perturbata avanzerà da ovest. Il peggioramento raggiungerà inizialmente Sardegna, Nord-Ovest e i settori tirrenici del Centro-Nord.

Venerdì il maltempo si estenderà rapidamente a gran parte del Paese. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi lasciando spazio a parziali schiarite. La pausa sarà però breve, perché nel fine settimana sono attesi altri due impulsi perturbati. Questi coinvolgeranno soprattutto il Centro-Sud, con maggior interessamento delle regioni affacciate sul versante tirrenico.