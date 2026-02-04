FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Improvviso riscaldamento stratosferico potrebbe portare a una pri...

Improvviso riscaldamento stratosferico potrebbe portare a una primavera in ritardo

Dovremmo rimandare l'appuntamento con la primavera quest'anno? Le possibili conseguenze dello stratwarming sull'Italia.
Clima4 Febbraio 2026 - ore 16:45 - Redatto da Meteo.it
Clima4 Febbraio 2026 - ore 16:45 - Redatto da Meteo.it

Il riscaldamento stratosferico improvviso, conosciuto anche con l'acronimo SSW, può arrivare a influenzare (talvolta anche significativamente) il clima terrestre. Sarà così anche stavolta? Porterà a una primavera ritardata?

Cos'è il riscaldamento stratosferico e quali sono le conseguenze

Riscaldamento stratosferico improvviso, stratwarming o SSW (dall'inglese Sudden Stratospheric Warming): possiamo chiamarlo come vogliamo, ma qualunque sia il termine prescelto si tratta di un evento che da tempo crea fermento nel mondo della comunità scientifica. Ma di cosa si tratta esattamente?

È un fenomeno atmosferico che si verifica quando la stratosfera posta sopra al Polo Nord si riscalda rapidamente. Ciò comporta un indebolimento o un'inversione dei venti occidentali che circondano il vortice polare. Se questo evento si propaga verso il basso, si creano dei blocchi atmosferici che consentono all'aria fredda artica di insinuarsi sulle latitudini medie.

Il riscaldamento stratosferico improvviso può portare a ondate di freddo prolungate, nevicate intense e temperature sotto la media in periodi inconsueti. In altre parole si possono avere anomalie termiche con intense ondate di aria fredda anche quando, guardando il calendario, possiamo constatare che la primavera è già iniziata.

Primavera 2026 ritardata?

Le ultime proiezioni mostrano un collasso del Vortice Polare a metà febbraio. Se queste tendenze venissero confermate potremmo assistere a uno stratwarming che potrebbe (seppure marginalmente) interessare anche l'Italia.

Per comprendere bene questo fenomeno possiamo immaginare il vortice polare come una sorta di trottola, che gira vorticosamente mantenendo il freddo polare confinato sull'Artico. Ma cosa accade se questa trottola si sfalda o inverte il senso di rotazione? I venti inizano a soffiare da est verso ovest, aumentando le probabilità di avere una irruzione gelida da nord-est.

Le mappe di anomalie termiche mostrano temperature sotto la media in Francia, Scandinavia, Germania e Regno Unito. Il nostro Paese si troverebbe così a essere "terra di confine" tra l'aria gelida polare e quella atlantica, più temperata. Ciò potrebbe portare a conseguenze significative, seppur meno marcate rispetto ai Paesi del Nord Europa, costringendoci a rimandare l'appuntamento con la primavera di due/tre settimane.

Al momento però il condizionale è d'obbligo: questa tendenza non è ancora confermata, e sarà importante seguire gli sviluppi dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla il 5 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima4 Febbraio 2026

    Meteo, allerta gialla il 5 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Nuovo stato di allerta meteo gialla il 5 febbraio 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le regioni e zone interessate.
  • Meteo, maltempo e piogge nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 in Italia: la tendenza
    Clima4 Febbraio 2026

    Meteo, maltempo e piogge nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 in Italia: la tendenza

    La circolazione atlantica continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, con il passaggio di più fronti perturbati fino al weekend: la tendenza.
  • Maltempo in Sicilia: nuova ondata con pioggia battente, vento forte e mare agitato
    Clima4 Febbraio 2026

    Maltempo in Sicilia: nuova ondata con pioggia battente, vento forte e mare agitato

    Attesi rovesci diffusi e venti fino a burrasca, con mareggiate lungo le coste più esposte; la Protezione Civile segnala però un peggioramento.
  • Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioni
    Clima4 Febbraio 2026

    Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioni

    L'Italia è nel mirino delle perturbazioni in questa prima settimana di febbraio 2026. Piogge e nevicate da Nord a Sud.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Febbraio ore 19:59

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154