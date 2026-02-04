Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioni

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia colpita dal passaggio di una serie di perturbazioni. L'inizio del mese di febbraio 2026 è segnato dalle piogge lungo tutto lo stivale, ma anche dalla neve. Scopriamo le previsioni meteo.

Maltempo in Italia: piogge e nevicate lungo tutto lo stivale

Le previsioni meteo delineano per le prime due settimane di febbraio 2026 un clima instabile e variabile segnato dal passaggio di vari sistemi perturbati sull'Europa meridionale e lungo il Mediterraneo.

Anche l'Italia dovrà fare i conti con una fase climatica eccezionalmente piovosa e nevosa in particolare lungo il comparto alpino. Il passaggio della perturbazione n.2 di febbraio 2026 ha portato piogge e temporali intensi nelle regioni del Centro-Nord.

La situazione non migliorerà nemmeno domani, giovedì 5 febbraio, visto che la fine della giornata odierna è previsto l'arrivo delle perturbazione n.3 del mese diretta verso il Sud seguita a ruota dalla perturbazione n.4, di gran lunga più intensa, che interesserà tutto il Paese con piogge abbondanti sulle regioni del Nord e tirreniche.

Anche il weekend non si delinea climaticamente tranquillo, ma segnato dall'arrivo di una nuova perturbazione diretta questa volta verso il Centro-Sud. Nonostante il passaggio delle perturbazioni dal punto di vista termico le temperature resteranno di gran lunga sopra la media.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026: nuvole lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge diffuse al Nord, estremo Nord-Ovest, medio Adriatico e Sardegna. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi anche sulla Sicilia colpita nelle ultime settimane da una ondata violenta di maltempo. Neve a 800-1200 metri sui rilievi del Nord, oltre 1500 metri sull’Appennino centrale. In crescita le temperature al Nord-Ovest, mentre in calo in Emilia Romagna, regioni del Centro, Campania, Sicilia e Sardegna.

Giovedì 5 febbraio 2026 nuvolosità diffusa, ma si intravede una breve tregua con schiarite nelle regioni di Nord-Ovest, medio Adriatico, Emilia Romagna, medio Tirreno e coste del basso Ionio. Piogge e temporali al Nord, in particolare su Venezie, basso Tirreno orientale e nel pomeriggio anche sulla Puglia meridionale. Neve sulle Alpi orientali oltre 1200 metri. In serata è previsto un peggioramento sulle zone di Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Dal punto di vista termico temperature massime in crescita ovunque tranne che al Sud.

La tendenza meteo in vista del secondo weekend di febbraio 2026

Le previsioni meteo in vista del weekend del 7-8 febbraio 2026 delineano ancora una situazione climatica instabile segnata dal maltempo e dal passaggio di perturbazioni. Venerdì 6 febbraio 2026 prime schiarite sulle regioni del Nord-Ovest, ma anche Sicilia e Sardegna. Ancora piogge e temporali diffusi sin dalle prime ore del mattino su Nord-Est, Emilia Romagna, Campania, alta Calabria tirrenica, Lazio centro meridionale, Umbria e Marche. Torna la neve sui rilievi sopra 1300-1400 m. Nella seconda parte della giornata è previsto un miglioramento.

Anche sabato 7 febbraio 2026 piogge e rovesci sin dal mattino sulla Sardegna, ma nel corso della giornata è previsto un peggioramento anche sulla Sicilia e gran parte delle regioni del Sud e Lazio. Non si esclude qualche isolato temporale su Emilia Romagna e Marche.

In calo le temperature nelle regioni del Sud, Isole maggiori comprese. Ancora incerta l'evoluzione in vista di domenica 8 febbraio 2026 anche se lo scenario più probabile è nel segno del maltempo con l'arrivo di una nuova perturbazione diretta sulle regioni del Centro-Sud ed Isole. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.