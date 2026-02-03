Meteo Italia, piogge e temporali al Centro-Nord. Le previsioni

Nuove perturbazioni in arrivo con piogge e temporali diffusi in Italia. Tra le zone più colpite ci sono le regioni del Centro-Nord dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, maltempo e neve fino a bassa quota in Italia

L'inizio di febbraio 2026 è nel segno del maltempo in Italia per il passaggio una serie di perturbazioni lungo il Mediterraneo. Nelle ultime ore un sistema perturbato ha fatto registrare temporali e rovesci diffusi nelle regioni del Centro-Nord. Al Sud Italia, invece, complice la presenza di caldi venti di Scirocco il tempo è stabile con temperature anomale intorno ai 20°.

Nelle prossime ore è previsto il passaggio della perturbazione n.2 di febbraio in risalita dal Nord Africa diretta dapprima verso la Sardegna e poi sul resto d'Italia. Ma non finisce qui, visto che in vista del weekend è atteso l'arrivo di una quarta perturbazione che si preannuncia di gran lunga più intensa delle precedenti con precipitazioni anche intense e abbondanti al Nord e nei settori tirrenici.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 3 febbraio 2026: schiarite e nuvole variabili al Sud e Sicilia, mentre piogge e rovesci al Nord Italia. Tra la Lombardia e le regioni di Nord-Est sono previsti fenomeni temporaleschi intensi, ma anche nevicate fino a 300-800 metri nei settori alpini e sull’Appenino ligure. Piogge e temporali anche in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Le temperature massime in crescita con picchi di anche 20° al Sud e Sicilia.

Mercoledì 4 febbraio 2026 nuvole sparse con piogge e rovesci in gran parte del Paese e in particolare al Centro-Nord. Si segnalano fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti su Toscana, Lazio e Sud peninsulare. La neve torna a cadere fino ai 1000-1200 metri circa nelle Alpi e sull’Appennino settentrionale, ai 1200-1400 su quello centrale. In crescita le temperature nell’estremo Nord-Ovest, mentre in temporaneo calo su Emilia Romagna e Centro-Sud.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi in Italia

Le previsioni meteo dei prossimi giorni non delineano alcun cambio della circolazione con un clima instabile e variabile segnato dal passaggio continuo di perturbazioni. Nessun rinforzo dell'alta pressione all'orizzonte, ma si delinea la presenza di correnti temperate che continueranno ad accompagnare i sistemi nuvolosi in arrivo sull’Italia. Dal punto di vista termico temperature miti al Sud e Isole con picchi anomali fino a 20°, mentre al Centro-Nord valori in linea con il periodo.

Giovedì 5 febbraio 2026 è previsto il passaggio della terza perturbazione del mese diretta dapprima verso la Sardegna e poi sulle regioni peninsulari. Non si escludono piogge e temporali in rapida diffusione dalla Sardegna verso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia e Calabria e Liguria.

Da venerdì 6 febbraio 2026 è previsto un primo miglioramento nelle regioni di Nord-Ovest, mentre clima ancora instabile e variabile a Nord-Est con il rischio di possibili temporali. Anche nella giornata di sabato 7 febbraio 2026 non si esclude il passaggio di una nuova perturbazione che, dopo aver colpite le Isole, si estenderà nelle regioni del Centro-Sud. Come sempre per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.