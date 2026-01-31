FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 1 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Il mese di febbraio 2026 inizia con la prima allerta meteo gialla in Italia: piogge e criticità in diverse regioni.
Clima31 Gennaio 2026 - ore 17:47 - Redatto da Meteo.it

Si prospetta una domenica 1 febbraio 2026 "bagnata" in diverse regioni d'Italia interessate dal passaggio della prima perturbazione del mese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 1 febbraio 2026

Allerta gialla per piogge e temporali nella giornata di domani, domenica 1 febbraio 2026, in Italia. Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte del Paese e in particolare le regioni del Sud e Isole dove si sono registrati eventi meteorologici intensi e violenti tali da far scattare lo stato di allerta.

Anche per domenica 1 febbraio 2026, primo giorno del mese, è stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle regioni e zone:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Allerta gialla il 1 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Non solo, sempre per domenica 1 febbraio 2026 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 1 febbraio 2026:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
