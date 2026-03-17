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Meteo, allerta gialla il 18 marzo 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per mercoledì 18 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove.
Clima17 Marzo 2026 - ore 20:52 - Redatto da Meteo.it
Clima17 Marzo 2026 - ore 20:52 - Redatto da Meteo.it

Per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo 2026, scatta l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità in gran parte del Paese. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo il 18 marzo 2026 in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge

Prosegue l'ondata di maltempo in gran parte d'Italia alle prese con gli effetti della perturbazione n.5 di marzo che sta interessando principalmente le regioni del Centro-Sud. Anche nella giornata di mercoledì 18 marzo 2026 sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla per piogge e rovesci nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere.

Meteo, allerta gialla per criticità il 18 marzo 2026 in Italia: le regioni interessate

Non solo, sempre per mercoledì 18 marzo 2026 scatta l'allerta gialla per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Infine da non sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile per il 18 marzo 2026 in:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Lazio: Appennino di Rieti;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.
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Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo ore 22:06

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