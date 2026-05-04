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Allerta meteo arancione e gialla il 5 maggio 2026 in Italia: ecco dove

Scatta una duplice allerta meteo arancione e gialla per martedì 5 maggio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone coinvolte.
Clima4 Maggio 2026 - ore 17:31 - Redatto da Meteo.it
Clima4 Maggio 2026 - ore 17:31 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Meteo, allerta arancione il 5 maggio 2026 in Italia

Dopo la rimonta dell'alta pressione che ha garantito per tutto il weekend del 1 maggio 2026 un clima tipicamente primaverile - estivo con temperature di gran lugna superiori alla media, la prima settimana del mese è nel segno del maltempo con il transito di una serie di sistemi perturbati. Piogge e temporali tornano protagonisti in diverse regioni del bel Paese con la Protezione Civile che ha diffuso per la giornata di martedì 5 maggio 2026 un bollettino di allerta meteo arancione. Ricordiamo che l'allerta arancione indica un livello di criticità moderata per la presenza di fenomeni meteorologici intensi e diffusi. In caso di allerta arancione si possono verificare rischi significativi, tra cui danni a edifici, allagamenti, frane e problemi prolungati alla viabilità.

Nello specifico per il 5 maggio 2026 scatta l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico in Toscana e nel dettaglio nelle zone: Serchio-Costa, Serchio-Lucca.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 5 maggio 2026

Non solo, sempre per martedì 5 maggio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Nelle prossime ore, sulla scia del passaggio della perturbazione n.1 e poi della n.2 di maggio, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi in gran parte del Centro-Nord.

Nella giornata di martedì 5 maggio 2026 l'allerta gialla per piogge e temporali è stata diffusa in gran parte della regione Toscana e nello specifico nelle zone:

Etruria, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto.

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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Maggio ore 03:15

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