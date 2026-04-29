Meteo Italia, ancora piogge e maltempo prima della rimonta dell’alta pressione. Le previsioni

Gli effetti della perturbazione atlantica, la n.4 del mese di aprile, continueranno a farsi sentire tra oggi, mercoledì 29, e domani (giovedì 30 aprile) con piogge e rovesci accompagnati anche da un calo delle temperature. Per il weekend del 1 maggio 2026 torna il sole con rialzo termico.

Meteo, ultime piogge in Italia prima del ritorno dell'anticiclone

Piogge e temperature in calo in Italia negli ultimi giorni di aprile 2026 prima della rimonta dell'alta pressione prevista in concomitanza con l'arrivo di maggio e del ponte del primo. Tra oggi e domani, infatti, le previsioni meteo delineano fenomeni temporaleschi intensi e diffusi in diverse regioni, accompagnati anche da un crollo delle temperature.

Attenzione: venerdì 1 maggio 2026 gli ultimi strascichi di tempo instabile si faranno sentire ancora sulle regioni dell’estremo Sud dopo due giornate climaticamente instabili con venti di Bora/Grecale/Tramontana e raffiche fino a 50-70 Km/h.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 29 aprile 2026: nuvole su Sicilia e Sardegna e buona parte delle regioni del Nord Italia con piogge sparse. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Dal pomeriggio alternanza di sole e nuvole al Nord, zone interne del Centro, Calabria Meridionale e Isole Maggiori, con il rischio di isolati rovesci e temporali su Alpi, Venezie, Appennino Settentrionale, nord della Sicilia e Sardegna Settentrionale. Dal punto di vista termico temperature massime in calo a Nord-Est, mentre in lieve crescita nel resto del Paese.

Giovedì 30 aprile 2026 nuvole su gran parte d'Italia con schiarite ampie sulle regioni di Nord-Est, pianura lombarda, Toscana, Umbria e Marche. Ancora piogge e temporali su Piemonte, Abruzzo e Marzo. Nel pomeriggio non si escludono fenomeni temporaleschi anche su Lazio e Sardegna, mentre in serata la situazione tenderà a migliorare su gran parte del Centro e della Puglia. Calano ancora le temperature al Nord e regioni peninsulari, mentre stabili nel resto d'Italia con valori di anche 25° in Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza in vista del ponte del 1 maggio 2026

In vista del weekend del 1 maggio 2026 cambia tutto: dopo piogge e temporali torna il sole grazie alla rimonta dell'alta pressione prima lungo il Mediterraneo e poi su gran parte d'Italia. Si delinea un clima stabile e asciutto con temperature ancora sotto la media.

Nella giornata di venerdì 1 maggio 2026, Festa dei Lavoratori, bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche nuvola sulla Sicilia dove non si escludono brevi ed isolati rovesci nelle zone interne. Qualche nuvola anche all’estremo Nord-Ovest, in Sardegna e, inizialmente, anche su medio Adriatico e parte del Sud. In calo le temperature al Sud e Isole, mentre in crescita al Nord.

Sabato 2 maggio 2026 bel tempo soleggiato con cielo sereno e/o poco nuvoloso con annuvolamenti compatti su Alpi, Appennino calabro e i monti della Sicilia. In crescita le temperature quasi ovunque complice anche l'indebolimento dei venti.

Domenica 3 maggio 2026 ancora bel tempo con temperature in aumento lungo tutto lo stivale e valori che torneranno sopra la media al Nord e Sardegna. In giornata non si esclude un moderato aumento della nuvolosità nei settori più occidentali.

Dati alla mano le proiezioni meteo per la prossima settimana delineano l'arrivo di nuovi sistemi perturbati destinati a smorzare il caldo degli ultimi giorni riportando così un clima instabile e variabile. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.