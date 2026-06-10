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Meteo, allerta gialla l'11 giugno 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia nella giornata di giovedì 11 giugno 2026: ecco il bollettino meteo.
Clima10 Giugno 2026 - ore 18:35 - Redatto da Meteo.it
Clima10 Giugno 2026 - ore 18:35 - Redatto da Meteo.it

Prosegue l'allerta meteo gialla anche nella giornata di domani, giovedì 11 giugno 2026, in diverse regioni d'Italia. Scopriamo insieme tutte le zone e regioni a rischio maltempo e criticità.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge l'11 giugno 2026

Non si placa l'ondata di maltempo che da alcuni giorni sta attraversando una parte del Paese interessato dal passaggio della perturbazione n.3 di giugno. Il transito della perturbazione atlantica si sta facendo sentire maggiormente sulle regioni del Centro-Nord colpite da fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di grandinate. Anche nelle prossime ore il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni.

Nella giornata di domani, giovedì 11 giugno 2026, la Protezione Civile ha emesso lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
  • Marche.

Meteo, scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico l'11 giugno in Italia

Non è da sottovalutare poi lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogelogico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Protezione Civile per giovedì 11 giugno 2026 in:

  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Giugno ore 04:33

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