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Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 24 luglio 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato per venerdì 24 luglio 2026 uno stato di allerta meteo gialla in diverse regioni. Scopriamo le zone a rischio.
Clima23 Luglio 2026 - ore 16:52 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Scatta una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 24 luglio 2026, in Italia. Scopriamo le regioni e zone coinvolte nel bollettino d'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta per piogge il 24 luglio 2026

Torna il maltempo in Italia nella giornata di venerdì 24 luglio 2026. Il transito di una doppia perturbazione si fa sentire nell'ultimo weekend del mese con piogge e temporali diffusi in diverse regioni. La fine della terza ondata di calore della stagione 2026, una delle più lunghe ed intense finora mai registrate, ha lasciato spazio all'arrivo di vari sistemi perturbati accompagnati da correnti d'aria più fresche che hanno fatto calare anche le temperature.

Nelle prossime ore il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nella giornata di venerdì 24 luglio 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica.

Allerta gialla per criticità il 24 luglio 2026 in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 24 luglio 2026, anche un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità che il superamento dei livelli critici nei corsi d'acqua principali provochi allagamenti e alluvioni, causando danni a persone, edifici e infrastrutture. Questo si riferisce strettamente agli effetti dell'acqua che esce dagli argini di fiumi e torrenti.

L'allerta gialla per rischio idraulico è stata comunicata per il 24 luglio 2026 solo nella regione Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. In questo caso l'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata diramata per venerdì 24 luglio 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio ore 21:45

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