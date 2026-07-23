Meteo Italia: l’ondata di calore lascia spazio a un clima più mite, calano temperature minime e massime. Le previsioni

Clima stabile e meno caldo in Italia dopo settimane segnate dall'anticiclone nord-africano e dalla terza ondata di calore del 2026. Entro il weekend due perturbazioni in arrivo lungo tutto lo stivale con piogge e un deciso calo delle temperature. Unica eccezione: la Sicilia e la Sardegna.

Meteo, caldo africano in attenuazione in Italia. Le previsioni

La terza ondata di calore della stagione 2026 è oramai terminata su gran parte d'Italia dove il maltempo è tornato protagonista con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Solo su Sicilia e Sardegna permane un clima caldo con temperature elevate che sfiorano i 40°C. Tra oggi e venerdì 24 luglio si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 di luglio, che interesserà le regioni del medio Adriatico e del Sud. In calo le temperature con i valori che saranno leggermente sotto media lungo il versante adriatico. Secondo gli ultimi aggiornamenti anche in vista del weekend è previsto il transito di una nuova perturbazione, la n.7 di luglio, che colpirà dapprima le regioni del Nord per poi scivolare verso il resto del Paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 23 luglio 2026: cielo nuvoloso nelle prime ore del mattino su gran parte delle regioni di Nord-Est, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio non si esclude il rischio di rovesci e temporali lungo le Alpi orientali e Appennino centro-settentrionale, mentre in serata la pioggia dovrebbe bagnare il Veneto, Polesine, Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Dal punto di vista termico in calo le temperature massime quasi ovunque ad eccezione di Sicilia e Sardegna dove sono previsti valori fino ai 40°C.

Venerdì 24 luglio 2026 clima instabile sulle regioni del Sud con il rischio di temporali e piogge su Calabria e Puglia. Non si escludono rovesci diffusi anche su Marche ed Abruzzo, ma con un rapido miglioramento. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato. Calano ancora le temperature massime con valori che non dovrebbero superare i 30°C. Unica eccezione: le Isole maggiori dove sono previsti picchi fino ai 36-37°C.

Meteo, che tempo farà nel fine settimana in Italia?

La tendenza meteo in vista del weekend conferma l'arrivo di correnti d'aria più fresche anche sulla Sicilia dove le temperature torneranno su valori vicino alla norma per via dell'avvicinamento di una perturbazione atlantica alle regioni di Nord-Ovest. La perturbazione n.7 di luglio darà luogo ad un moderato peggioramento del tempo da sabato 25 luglio 2026 sulle zone alpine e al Nord-Ovest.

Sabato 25 luglio 2026 sole su gran parte del Paese. Dal pomeriggio è previsto un peggioramento con il rischio di piogge dapprima su Valle d’Aosta, Piemonte, ovest e nord della Lombardia e successivamente su Liguria, Toscana e alle Alpi e Prealpi orientali. Nuvole sparse anche sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre bel tempo sereno nel resto del Centro-Sud e in Sicilia.

Domenica 26 luglio 2026 tempo in peggioramento con piogge e temporali su Alpi, regioni di Nord-Est, Emilia Romagna e gran parte delle regioni centrali. Migliora, invece, la situazione sul Nord-Ovest, mentre nuvole sparse su Sicilia e regioni del Sud. Da domenica 26 luglio gli effetti si faranno sentire anche sulle regioni del Centro-Nord con piogge diffuse all’estremo Nord-Est, in Umbria e Toscana. Ancora incerta l'evoluzione della prossima settimana anche se si delineano condizioni climatiche più stabili e soleggiate lungo tutto lo stivale.