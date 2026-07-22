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Medio Adriatico, spettacolare tempesta di fulmini nella notte: la supercella resta attiva davanti al Teramano

Una lunga sequenza di fulmini tra le nubi e verso il mare ha illuminato il medio Adriatico, regalando una delle notti più spettacolari dell'estate con i fenomeni concentrati al largo della costa.
Clima22 Luglio 2026 - ore 15:10 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo i forti temporali che nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 luglio, hanno interessato l’Abruzzo con piogge intense, grandine e raffiche di vento, soprattutto lungo la fascia adriatica tra le Marche e il Teramano, il maltempo si è gradualmente spostato verso il mare. Nonostante l’allontanamento della perturbazione, l’atmosfera sul medio Adriatico è rimasta molto instabile. Durante la notte, proprio questa instabilità ha dato origine a una spettacolare attività elettrica visibile al largo della costa di Martinsicuro, in provincia di Teramo, vicino al confine marchigiano. Numerosi fulmini hanno illuminato il cielo sul mare, regalando uno scenario suggestivo e impressionante osservato da residenti e turisti.

Tempesta di fulmini nella notte nel Teramano, la supercella resta attiva

Prima dell’alba il tratto di mare davanti a Martinsicuro ha offerto uno scenario di grande impatto visivo, con una fitta sequenza di fulmini che ha illuminato l’orizzonte per diverse ore. Dalla spiaggia era possibile osservare una lunga fascia di nubi temporalesche rischiarata da lampi quasi ininterrotti, capaci di rendere il cielo e il mare incredibilmente luminosi. Le scariche elettriche si sviluppavano sia all’interno delle nuvole, creando spettacolari ramificazioni, sia verso la superficie del mare, dove colpivano le acque al largo.

Il fenomeno è stato favorito dall’arrivo di aria più fresca che, dopo aver interrotto il caldo intenso sulle regioni centrali, ha innescato temporali di forte intensità. Una volta raggiunto l’Adriatico, le celle temporalesche hanno continuato a sprigionare energia elettrica lontano dalla costa. Le manifestazioni più violente si sono concentrate in mare aperto, senza coinvolgere direttamente i centri abitati. Nonostante la distanza, lo spettacolo è rimasto perfettamente visibile da tutto il litorale teramano e anche dalla vicina costa marchigiana. I continui bagliori hanno attirato l'attenzione di residenti e turisti, che hanno assistito a un evento atmosferico raro e suggestivo. La lunga sequenza di lampi ha trasformato il cielo notturno in uno scenario spettacolare, tipico delle fasi di forte instabilità estiva sul mare Adriatico.

Maltempo in Abruzzo, grandine e trombe d'aria

Il violento peggioramento che ha interessato l’Abruzzo nel tardo pomeriggio di ieri ha provocato danni e disagi in diverse aree della regione. La situazione più critica si è registrata nel Teramano, dove un intenso temporale ha scaricato una grandinata eccezionale, causando pesanti conseguenze a veicoli, abitazioni, coltivazioni e strade. Tra le località maggiormente colpite figurano Bellante, Roseto degli Abruzzi, San Nicolò a Tordino, Castellalto, Campli, Morro d’Oro e parte della Val Vibrata, con segnalazioni di tetti danneggiati, finestre infrante e infrastrutture compromesse.

Anche la fascia costiera, tra Pineto e Roseto, è stata interessata dal maltempo. Nel frattempo, a Francavilla al Mare, un'improvvisa mareggiata ha sorpreso i bagnanti ancora presenti in spiaggia, con onde che hanno raggiunto gli ombrelloni e le prime file di palme. Lungo tutta la costa abruzzese hanno soffiato forti raffiche di vento, particolarmente intense a Pescara, dove i vigili del fuoco sono intervenuti più volte per gestire le numerose emergenze causate dal maltempo.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Luglio ore 18:58

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